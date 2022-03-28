18 березня 2022 року Рада національної безпеки та оборони України зупинила на період дії воєнного стану будь-яку діяльність в Україні політичних партій “Опозиційна платформа — За життя“, “Партія Шарія“, “Наші“, “Опозиційний блок“, “Ліва опозиція“, “Союз лівих сил“, “Держава“, “Прогресивна соціалістична партія України“, “Соціалістична партія України“, партія “Соціалісти“, “Блок Володимира Сальдо“. Втім, згідно з українськими законами, це не припиняє повноваження народних чи місцевих депутатів, обраних від цих партій на останніх виборах.

Про це інформує громадянська мережа ОПОРА.

Разом з тим, за народною ініціативою місцевих депутатів не можна відкликати. Отже, навіть попри припинення діяльності депутати від партій не мають жодних формальних перешкод продовжувати свої повноваження.

Законодавство чітко не регулює процедуру призупинення діяльності політичних партій. В умовах воєнного стану РНБО чи інший уповноважений орган публічної адміністрації має законні підстави тимчасово обмежувати діяльність політичних партій чи актуалізувати питання їх заборони.

Актуальна редакція частини 2 статті 5 Закону України “Про політичні партії” передбачає заборону діяльності політичної партії лише за рішенням суду. Відповідно Міністерство юстиції повинно за результатами прийнятого РНБО рішення звернутися до суду щодо заборони політичних партій, у діяльності яких виявлено ознаки підриву безпеки держави, незаконного захоплення державної влади; пропаганди війни і насильства.

Наразі парії не озвучують чітких намірів оскаржувати рішення РНБО в суді. Натомість уже є випадки добровільного припинення депутатами членства у фракціях цих партій. Деякі партії розглядають можливість змінити назву чи припинити діяльність однойменних фракцій у радах різних рівнів. У цій ситуації не слід виключати можливість аналогічних рішень про призупинення діяльності уже перейменованих партій.

Законодавство прямо не врегульовує функціонування фракції парламентської партії, якщо вона заборонена. Відповідно до Регламенту Верховної Ради функціонування депутатської фракції повинно бути демократичним і не суперечити вимогам Конституції України, Закону України “Про статус народного депутата України” та Регламенту. Серед підстав припинення діяльності фракції Верховної Ради заборона політичної партії відсутня. І хоча парламентська фракція формується зі складу депутатів, обраних за списками відповідної політичної партії, вона є самостійним суб‘єктом.

Призупинення діяльності партії так само не є підставою для дострокового припинення повноважень депутатів місцевої ради, які входять до однойменних фракцій. Повноваження депутата місцевої ради припиняються достроково за наявності ряду формальних підстав (припинення його громадянства України, сумісності посад, набрання законної сили обвинувальним вироком суду, визнання його судом недієздатним тощо), а також у разі його відкликання за народною ініціативою у встановленому Законом порядку.

Серед підстав для ініціювання процедури відкликання депутата місцевої ради є дві, які можна розглядати в контексті призупинення діяльності чи ліквідації політичної партії (стаття 37 Закону “Про статус депутатів місцевих рад“):

Порушення депутатом місцевої ради положень Конституції України і законів України, яке встановив суд.

Невходження депутата, обраного в багатомандатному виборчому окрузі, до фракції місцевої організації партії, за виборчим списком якої він обраний, або припинення членства депутата місцевої ради у фракції.

Обидві процедури не може бути застосовано автоматично у разі припинення діяльності партії, а також за відсутності встановленого в судовому порядку факту порушення депутатом законодавства чи добровільного рішення депутата місцевої ради припинити членство у фракції.