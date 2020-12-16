Попри всі складнощі, 2020 подарував світові ряд добрих гаджетів, які заслуговують на увагу. Серед них — ігрові приставки нового покоління, ноутбуки Apple, смартфон, що складається, від Samsung і багато іншого.

Портал Engadget зібрав найцікавіші новинки 2020 року.

Apple’s M1 chipset

Однією з головних подій року, що минає, стали ноутбуки від Apple MacBook Air і MacBook Pro на базі чіпа M1.

M1 – перша мікросхема Apple, що з’явилася на комп’ютерах Mac, – це потужний процесор з 8 ядрами ЦП і до 8 ядрами графічного процесора. Це еволюція чіпів Apple серії A для iPhone та iPad. MacBook Air і MacBook Pro з M1 перевершили ПК на базі Intel або AMD в тесті Geekbench 5. Air особливо вражає, оскільки він має високу потужність і не потребує вентилятора.

Ігрові консолі

Microsoft і Sony запустили цього року дев’яте покоління консолей з Xbox Series X і Series S, а також PlayStation 5 і її цифровий аналог.

Обидва нових Xbox мають функцію швидкого відновлення, яка дозволяє гравцям перемикатися між декількома іграми на льоту, без необхідності закривати або повторно завантажувати що-небудь. Консолі також підключаються до домашніх мереж Google Assistant або Amazon Alexa для голосового управління.

PlayStation 5 – дійсно надпотужна консоль з дивовижною продуктивністю — наприклад, новий контролер DualSense став відкриттям. Кожен дюйм геймпада має точний тактильний зворотний зв’язок, а кнопки запуску регулюються.

Також вийшла Nintendo Switch. Nintendo діє у своєму власному всесвіті, регулярно випускаючи малопотужні, але інноваційні ігрові консолі, і Switch не виняток. І у Switch, і у Switch Lite є лінійка чарівних і орієнтованих на пригоди ігор, які допомогли багатьом людям пережити пандемію, особливо з урахуванням портативності обох консолей.

NVIDIA RTX 3080

У рік, наповнений дивовижним ігровим обладнанням, NVIDIA RTX 3080 в цілому виділилася. За 699 ​​доларів RTX 3080 забезпечує швидку підтримку ігор 4K і набагато кращу продуктивність трасування променів.

RTX 3080, заснований на новій архітектурі NVIDIA Ampere, доводить, що NVIDIA як і раніше впроваджує інновації, навіть коли вона вже домінує на ринку високопродуктивних графічних процесорів.

Смартфони, що складаються

З виходом Samsung Galaxy Z Fold 2 користувачі отримали перший реальний погляд на те, яким може бути майбутнє смартфонів, крім ретельно продуманих монолітів зі скла і металу. Проблема полягала в тому, що більшість цих складних пристроїв першого покоління відчувалися і працювали, так само як і більшість інших пристроїв першого покоління — більше як дорогі експерименти, ніж повноцінні продукти. У 2020 році ситуація почала змінюватися.

Pixel 4a (і повернення недорогих телефонів)

Google представив нові смартфони Pixel. Серед новинок модель Pixel 4 а – бюджетна версія флагманського Pixel 4. Новий смартфон коштує лише 350 доларів.

За цією ціною Pixel 4a пропонує продуктивність камери флагманського рівня, а також повністю новий екранний дизайн.

Випуск Pixel 4a в серпні відбувся в той час, коли люди переглядали свої витрати на тлі похмурих економічних перспектив. Його низька ціна також була довгоочікуваним відхиленням від дратівної тенденції зростання цін на телефони з року в рік.

Zoom і всі відеочати

Під час пандемії Zoom став настільки популярним, що перетворився на дієслово, яким позначалися віртуальні зустрічі.

Але під час пандемії процвітав не лише Zoom. Практично всі постачальники послуг відеозв’язку спостерігали схожу активність, як то Google Meet, Microsoft Teams або Cisco WebEx, Skype, FaceTime, WhatsApp, Instagram і Telegram.

LG Wing

У вересні 2020 року південнокорейська компанія LG Electronics офіційно представила свій новий смартфон LG WING в унікальному формфакторі “ротатор” з двома дисплеями.

У складеному стані LG WING нічим не відрізняється від стандартних апаратів, присутніх на ринку, проте, в розкладеному стані для його власників відкривається доступ до другого 3,9-дюймовому дисплею, після повороту основного 6,8-дюймового P-OLED FullVision дисплея на 90 градусів. В цьому режимі один застосунок може бути розширений на обидва екрани або ж зображатися по одному окремому застосунку на два дисплеї.

Крім того, для збереження корисної площі екрана LG оснастила свої “крила” висувною фронтальною камерою розширенням 32 МП на застосунок до потрійної 64 МП основної камери, яка має оптичну систему стабілізації зображення і відповідний розширений інтерфейс управління.

PlayStation 5 DualSense controller

Цього року компанія Sony Interactive Entertainment представила новий бездротовий контролер DualSense, призначений для майбутньої ігрової консолі PlayStation 5. Він прийде на зміну контролерам DualShock. У DualSense повністю переробили систему вібрації, додавши можливість тактильного зворотного зв’язку.

Також приставки нового покоління від Sony і Microsoft цього року стали підтримувати якість в 4K, HDR і високу частоту оновлення кадрів в 120fps.

DualSense має змінений у порівнянні з DualShock 4 кут тригерів. Дизайнери також зробили кілька дрібних оновлень держака. Крім того, в DualSense вбудовано мікрофон, щоб навіть ті, у кого немає гарнітури, могли спілкуватися в грі.

Content Authenticity Initiative and TruePic

У листопаді Twitter, Adobe і New York Times оголосили про ініціативу Content Authenticity Initiative (CAI), мета якої — допомогти дати споживачам можливість краще оцінювати й розуміти контент в Інтернеті. Він спрямований на створення галузевого стандарту для атрибуції цифрових медіа, який прояснив би, чи редагував хтось фрагмент контенту навіть після того, як він був опублікований на підтримуваних платформах.

Цього року також була запущена компанія з перевірки фотографій і відео під назвою TruePic, яка стала однією з найцікавіших функцій останнього преміального мобільного чіп-сета Qualcomm. Завдяки інтеграції TruePic смартфони, що використовують Snapdragon 888, зможуть використовувати камери, сумісні з CAI. Це дозволить фотографіям, зробленим за допомогою цих телефонів, мати криптографічну літеру C навколо або на зображенні, яка залишиться при спільному використанні на сумісних платформах.

Домашній фітнес

З початком пандемії COVID-19 фітнес-додатки, розумні тренажери, девайси для тренувань у віртуальній реальності допомагали залишатися активними на карантині та стежити за станом свого тіла.

Компанії Peloton, Lululemon’s Mirror і Tonal об’єднали тренажери з віртуальною реальністю, які дарують унікальний досвід заняття спортом.

Навесні Peloton збільшив кількість цифрових абонементів на 64%, в результаті чого дохід виріс на 66%. За прогнозами CB Insights, до 2021-го року ринок інноваційного обладнання для домашнього фітнесу сягне майже 4,3 млрд доларів.