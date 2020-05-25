Автор книги "Чорний лебідь", статистик і економіст Нассім Талеб вважає, що в західних країнах існує дуже велика кількість псевдоекспертів.

Про це Нассим Талеб розповів в інтерв’ю російському агентству “РБК”.

На думку економіста, в західному світі “сильний клас псевдоекспертів”, що заважало належним чином реагувати на пандемію.

“Вони використовували невірні інструменти. Щоб запобігти масштабній епідемії, досить було прислухатися до того, що думають і відчувають люди. Справа в тому, що кожна людина за своєю природою параноїк: він боїться всього нового і підозрілого. Так відбувається, тому що параноя – вдала еволюційна риса: вона допомагає людям виживати. Але так повелося, що в США стратегії формуються університетськими відділеннями психології. Ці психологи вкладають в голови чиновникам невірні підходи, закликаючи діяти раціонально, тобто не прислухатися до інстинктів. Але якщо ви порівняєте уявлення цього класу псевдоекспертів про реальність з тим, що думає про неї ваша бабуся, яка, швидше за все, не має ніяких статистичних викладок, ви побачите, що проблеми вона оцінює набагато більш тверезо. Саме нерозуміння того, наскільки вірус серйозний, і призвело до значного числа смертей. Ми бачимо, що такі країни, як Сінгапур, Тайвань, Південна Корея, зуміли впоратися з епідемією в самому зародку, в той час як Великобританія і США зараз діють з рук геть погано”, – розповів він.

Талеб пояснив, що сьогоднішні західні країни мають в собі занадто багато бюрократії.

“Парадокс: звичайні люди поводяться компетентно, а найбільш некомпетентною організацією на планеті виявляється Всесвітня організація охорони здоров’я. Люди виявилися розумнішими ВООЗ”, – каже письменник.

Водночас Нассім Талеб підкреслює, що в цілому суспільство потрібно реформувати, розвиваючи в ньому місцеві спільноти, тому що вони реагують на проблеми більш тверезо.

Також автор вважає, що пандемія коронавірусу посприяє прискоренню переходу людства до онлайн-освіти і онлайн-роботи. У свою чергу туристична індустрія навряд чи зможе повноцінно відновитися.

Крім того, пандемія також впливає на споживчі звички людей.

“Люди перестають купувати масу всього непотрібного. Криза цей тренд додатково посилить. Виникне тенденція до локалізму. Люди розуміють, що на якість їхнього життя впливає не тільки країна, але і конкретний штат, або місто”, – пояснює Талеб.

Філософ вважає, що пандемія коронавірусу триватиме протягом кількох років. При цьому, на його думку, пандемія може змінити сьогоднішню систему компаній і корпорацій.

“Корпорації існують довго, але з часом екосистема, яка складається з них, буде замінена іншою, що складається з великого числа дрібних власників, ремісників, які працюють на себе. Там люди будуть набагато більше вільними”, – говорить він.