Окупаційне керівництво Запорізької атомної електростанції відпрошується у росіян у відпустки, зокрема зрадники шукають шляхи для евакуації.

Про це інформує пресслужба “Енергоатома”.

Зазначається, що нинішні так звані керманичі Запорізької АЕС виявляють бажання масово “відпочити” ближче до Керченської протоки, відпрошуючись у росіян нібито у відпустки.

Однак через критичний брак персоналу “керівникам” середньої ланки згоди на це не дають. Натомість головний колаборант ЗАЕС, Юрій Чернічук, з першого травня вже виїхав з Енергодару до Криму.

“Зрадники підшукують собі шляхи для евакуації, адже розуміють, що ЗСУ вже близько, отже часу на втечу залишилося зовсім небагато. Звідси й гарячка. Та найсмішніше – колаборанти ще й намагаються знайти собі “заміну”, підбурюючи атомників ЗАЕС, щоб вони погодилися виконувати їхні обов’язки”, – розповіли у компанії.

А також зауважили, що таким чином колаборанти, котрі зрадили Україну і мають нести відповідальність за всією суворістю закону, рятуючи себе, намагаються зламати життя ще й патріотам.

В “Енергоатомі” закликали працівників Запорізької атомної електростанції, які не зрадили Україну, й надалі не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не руйнувати власне майбутнє.