Про це інформує пресслужба “Енергоатома”.
Зазначається, що нинішні так звані керманичі Запорізької АЕС виявляють бажання масово “відпочити” ближче до Керченської протоки, відпрошуючись у росіян нібито у відпустки.
Однак через критичний брак персоналу “керівникам” середньої ланки згоди на це не дають. Натомість головний колаборант ЗАЕС, Юрій Чернічук, з першого травня вже виїхав з Енергодару до Криму.
“Зрадники підшукують собі шляхи для евакуації, адже розуміють, що ЗСУ вже близько, отже часу на втечу залишилося зовсім небагато. Звідси й гарячка. Та найсмішніше – колаборанти ще й намагаються знайти собі “заміну”, підбурюючи атомників ЗАЕС, щоб вони погодилися виконувати їхні обов’язки”, – розповіли у компанії.
А також зауважили, що таким чином колаборанти, котрі зрадили Україну і мають нести відповідальність за всією суворістю закону, рятуючи себе, намагаються зламати життя ще й патріотам.
В “Енергоатомі” закликали працівників Запорізької атомної електростанції, які не зрадили Україну, й надалі не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не руйнувати власне майбутнє.
- Так зване російське “керівництво” Запорізької атомної електростанції повідомило експертам МАГАТЕ, що “Росатом” уклав контракти вже із 3 000 працівників. Водночас частина персоналу не має доступу на ЗАЕС з “міркувань безпеки”.
- Відповідно до зображень з супутника, до березня 2023 року російські окупаційні війська встановили бойові позиції з мішками з піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).