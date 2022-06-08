Призначений російськими окупантами так званий "голова" Запорізької ОВА Євген Балицький розповів, як з тимчасово окупованої частини області росіяни потягами вивезли українське зерно до Криму.

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ “Интерфакс”.

Колаборант Балицький заявив, що з тимчасово окупованої території Запорізької області до Криму вирушив перший потяг завантажений українським зерном.

“З гордістю та радістю повідомляю вам першим про те, що у напрямку Криму пішли перші залізничні вагони, 11 вагонів пішли з зерном з мелітопольського елеватора”, – заявив Балицький.

Більш того, він сподівається, що найближчим часом “ці поставки виростуть у сотні разів”.

“Це буде не 11 вагонів, а сотні вагонів, тисячі вагонів”, – додав колаборант.

Балицький запевнив, що за викрадене зерно українські фермери нібито отримують кошти, які будуть для них “дуже актуальні, щоб посіяти новий врожай”.