Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ “Интерфакс”.
Колаборант Балицький заявив, що з тимчасово окупованої території Запорізької області до Криму вирушив перший потяг завантажений українським зерном.
“З гордістю та радістю повідомляю вам першим про те, що у напрямку Криму пішли перші залізничні вагони, 11 вагонів пішли з зерном з мелітопольського елеватора”, – заявив Балицький.
Більш того, він сподівається, що найближчим часом “ці поставки виростуть у сотні разів”.
“Це буде не 11 вагонів, а сотні вагонів, тисячі вагонів”, – додав колаборант.
Балицький запевнив, що за викрадене зерно українські фермери нібито отримують кошти, які будуть для них “дуже актуальні, щоб посіяти новий врожай”.
- Нагадаємо, Москва намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки, які постраждали від посухи. Кремль має намір скористатися тим, що спровокував продовольчу кризу.
- Раніше посол України у Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина купує зерно, яке росіяни викрали у тимчасово окупованих українських регіонах.
- Також за інформацією посольства України у Лівані, понад 100 000 тонн зерна, яке Росія викрала з тимчасово окупованих українських областей, було вивезено до Сирії.