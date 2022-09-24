Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За його словами, на виборчих дільницях нікого немає. Тому так звані “виборчі комісії” у супроводі озброєних солдатів їздять по області та продовжують полювати на виборців, які всіма способами намагаються уникнути з ними зустрічі.

Проте декому з місцевих жителів вже двічі не пощастило, адже довелося по другому колу заповнювати бюлетень та “голосувати”.

Крім того, окупанти застосовують практику сімейного голосування: якщо під час візиту “виборчої комісії” вдома є лише один члена сім’ї, то його змушують взяти кілька бюлетенів та “проголосувати” за всіх.

“Таким є сьогодні “руський мир”. Безжальним, цинічним, нелюдським. За порожніх виборчих комісій колаборанти у супроводі російських солдатів ходять по квартирах і хатах, фактично змушуючи людей брати участь у цьому шоу. Тих, хто відмовляється брати до рук бюлетені, психологічно тиснуть, загрожують наслідками, ображають. Якщо коротко – відбувається цілковита дичина! З іншого боку від руського миру нічого іншого очікувати й не варто”, – зазначив Юрій Соболевський.

А також наголосив, що Херсонська область є і буде частиною України, і для українців, і для всієї цивілізованої світової спільноти. А те, що відбувається сьогодні ніяк не вплине на роботу ЗСУ з деокупації територій України та звільнення людей.

Натомість на тимчасово окупованих територіях Луганської області, для проведення псевдореферендуму, загарбники змушують місцевих мешканців голосувати без документів, а також у місцях їх проживання.

Окупанти зупиняють людей на вулиці. На заперечення, що немає із собою паспорта, відповідають лаконічно: “І не потрібен – ми тебе і так знаємо”. Крім того, окупанти погрожують звільненням за відмову з’явитися на виборчій ділянці тим, хто працевлаштований. Зокрема, вони знаходять навіть тих, хто виїхав в Росію, запрошують проголосувати й там.