Про це повідомляє CNN.
ДіКарло зазначила, що кроки РФ, зокрема й псевдореферендуми, загрожують подальшою ескалацією.
“Поки ми збираємося, так звані референдуми просто проводилися окупаційною владою в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях”, — зазначила вона.
За її словами, голосування, яке відбувається під час збройного конфлікту, в якому де-факто влада ходила від дверей до дверей із російськими солдатами, не можна розглядати як законне волевиявлення народу.
Односторонні дії, спрямовані на надання вигляду легітимності спробі силового захоплення однією державою території іншої держави, водночас претендуючи на те, щоб представляти волю народу, не можуть розглядатися як законні згідно з міжнародним правом.
“Дозвольте мені повторити тут, що Організація Об’єднаних Націй залишається повністю відданою суверенітету, єдності, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, згідно з відповідними резолюціями ООН”, – додала представниця ООН.
Вона також зауважила, що РФ зобов’язана згідно з міжнародним правом поважати закони України під час управління окупованими територіями.
Unilateral actions aimed to provide a veneer of legitimacy to the attempted acquisition by force by one State of another State’s territory, while claiming to represent the will of the people, cannot be regarded as legal under international law.
— Rosemary A. DiCarlo (@DicarloRosemary) September 27, 2022
- Амбасадорка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд планує внести резолюцію, яка засуджує РФ за так звані референдуми, що проводяться в чотирьох областях України, і заявляє, що Радбез ООН не підтримує застосування сили для перекроювання кордонів.
- Закликавши призупинити членство РФ у Раді Безпеки ООН, глава Ради ЄС Шарль Мішель виступив від імені всіх країн Євросоюзу, підтвердили у зовнішньополітичній службі у Брюсселі.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив на засіданні Ради Безпеки щодо України 22 вересня, що розмови про ядерний конфлікт є “абсолютно неприйнятними”, і фактично попередив, що так звані референдуми в районах підконтрольних РФ недопустимі.