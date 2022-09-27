Заступниця Генерального секретаря ООН Розмарі ДіКарло наголосила на засіданні Ради Безпеки 27 вересня, що так звані сепаратистські референдуми, які щойно завершилися на тимчасово окупованих територіях східної України, не були законними згідно з міжнародним правом і що організація залишається повністю відданою суверенітету та єдності України в її межах.

Про це повідомляє CNN.

ДіКарло зазначила, що кроки РФ, зокрема й псевдореферендуми, загрожують подальшою ескалацією.

“Поки ми збираємося, так звані референдуми просто проводилися окупаційною владою в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях”, — зазначила вона.

За її словами, голосування, яке відбувається під час збройного конфлікту, в якому де-факто влада ходила від дверей до дверей із російськими солдатами, не можна розглядати як законне волевиявлення народу.

Односторонні дії, спрямовані на надання вигляду легітимності спробі силового захоплення однією державою території іншої держави, водночас претендуючи на те, щоб представляти волю народу, не можуть розглядатися як законні згідно з міжнародним правом.

“Дозвольте мені повторити тут, що Організація Об’єднаних Націй залишається повністю відданою суверенітету, єдності, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, згідно з відповідними резолюціями ООН”, – додала представниця ООН.

Вона також зауважила, що РФ зобов’язана згідно з міжнародним правом поважати закони України під час управління окупованими територіями.