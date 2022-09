Про це повідомляє CNN.

ДіКарло зазначила, що кроки РФ, зокрема й псевдореферендуми, загрожують подальшою ескалацією.

За її словами, голосування, яке відбувається під час збройного конфлікту, в якому де-факто влада ходила від дверей до дверей із російськими солдатами, не можна розглядати як законне волевиявлення народу.

Односторонні дії, спрямовані на надання вигляду легітимності спробі силового захоплення однією державою території іншої держави, водночас претендуючи на те, щоб представляти волю народу, не можуть розглядатися як законні згідно з міжнародним правом.

Вона також зауважила, що РФ зобов’язана згідно з міжнародним правом поважати закони України під час управління окупованими територіями.

