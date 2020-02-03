Про це йдеться в статті #Букв “Мистецтво відпочинку. Як перевести подих в сучасному світі”.

У своїй книзі “Мистецтво відпочинку” психолог зазначає, що недостатня кількість відпочинку або його неефективність позначаються на якості нашої жізні.Он підкреслює, що відпочивати – “кращий спосіб займатися собою”. Однак те, що зазвичай асоціюється у нас з відпочинком, не обов’язково допомагає нам боротися з втомою.

“Уявіть гамак — пістрявий і смугастий. Він легенько погойдується туди-сюди від легкого тропічного вітерцю. Повітря приємно тепле. Під балконом готельного номера виблискує на сонці лазурове море. Для багатьох із нас це класичний образ відпочинку. Але є одна проблемка. Освоїти гамак непросто. Щоб не гепнутися, потрібно залізти в нього, правильно розподіливши вагу. Посоватися вгору чи вниз, знайти позицію, в якій лежати зручно. … Навіть якщо в гамаку зручно, часом складно віднайти спокій. Це почуття загалом віддзеркалює наше ставлення до відпочинку. А воно суперечливе. Ми прагнемо відпочинку, а запопавши його нарешті, тривожимося через те, що б’ємо байдики й не витискаємо максимуму зі свого життя”, — зауважила вона.

Тому Клаудія Хаммонд дає читачам ряд порад про те, як краще відпочивати:

Не переживати, що відпочиваючи ви лінуєтеся

” Ми прагнемо відпочинку, а запопавши його нарешті, тривожимося через те, що б’ємо байдики й не витискаємо максимуму зі свого життя. … Однак іще Сократ застерігав нас від марноти заклопотаного життя. Якщо ми увесь час перейняті справами, то збиваємося з природного життєвого ритму, стираємо межу між діяльністю й бездіяльністю. Насправді ж це має бути несилуване і здорове чергування. Ми маємо гойдатися між активністю й відпочинком, наче в гамаку, і ставитися до спочинку так само серйозно, як і до діяльності”, — наголосила вона.

Відпочинок повинен бути якісним

“Працюючи, я легко і часто відволікалася на фейсбук чи твіттер. Сходила вниз, щоб запарити чаю. Стіл у кабінеті на другому поверсі поставила так, щоб бачити вулицю, й щоразу радію, споглядаючи інших сусідів-фрілансерів, які зупинилися потеревенити. Звісно, я не могла втриматися, і приєдналася до них; ненавиджу пропускати новини. Інша річ, який перепочинок дають ці постійні відволікання. Очевидно, така поведінка має елементи зміщеної активності. На душі неспокійно”, — зазнчила Хаммонд.

Відпочинок — не те ж саме, що сон

“Очевидно, що для різних людей відпочинок означає різні речі. У медичних наукових роботах терміни «сон» і «відпочинок» часто вживають як взаємозамінні. Але відпочинок значно складніший за сон, тому що існує безліч різних способів відпочивати. … Очевидно, що сон і відпочинок — не те саме. Насамперед відпочинок може передбачати фізичні навантаження, іноді інтенсивні, як-от гра у футбол або біг”, — додала вона.

Відпочинок — не те ж саме, що фізичне розслаблення

“Відпочинок може бадьорити, а може розніжувати. Як ми незабаром дізнаємося, сидіти в зручному кріслі або лежати в гарячій ванні — поширені способи відпочинку. І йдеться не про саме лише фізичне розслаблення, яке всі так цінують; багато людей відчувають, що їхній розум не зможе відпочити, якщо не відпочило тіло. І знову ж таки, є різні погляди. Для деяких людей відпочинок означає відсутність розумових зусиль, натомість інші відпочивають, читаючи «Поминки за Фіннеґаном» або розгадуючи складні кросворди”, — запевняє психолог.

Прислухайтеся до себе

З огляду на все вищезазначене, Хаммонд приходить до висновку, що для того, щоб знайти ефективний спосіб відпочити, кожному з нас необхідно прислухатися в першу чергу до себе.

“Відпочиньте”, — кажуть вони. Але чи означає це залишатися в ліжку? Або взятися до улюбленого хобі, чи зустрітися з друзями, якщо ми це вважаємо відпочинком? Річ у тім, що тут ми можемо покладатися лише на себе. Себто, ввіритися самодіагностиці та самолікуванню. Але це не означає, що ми не можемо повчитися в інших. Усі відпочивають по-своєму, але різні способи відпочинку мають чимало спільних складових”, — підсумувала психолог.