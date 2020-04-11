Про це йдеться в статті #Букв “Гарно вдягайтесь, прибирайте і не перевантажуйте мозок. Поради психолога, як пережити карантин”.

За словами психолога, карантин – це дуже небезпечна пастка. Спершу здається, що ми звільнилися від багатьох непотрібних дій. Ні для кого стало одягатися. Нема чого підтримувати чистоту. Нікого не хвилює, як багато ви напрацювали, тому що взагалі нікого не хвилює, чи затребувані ви. Але ж люди – істоти соціальні. І в епоху загальної байдужості і невміння будувати своє життя без пошуків уваги у багатьох відпав до цього життя інтерес.

Зазначається, що навик охайності є важливим показником у психіатрії. Його зникнення може свідчити про важкі психічні розлади, а може їх і провокувати, і розвивати. Тому, навіть якщо нас ніхто і не похвалить, нам самим необхідно підтримувати його суворо, хоч і з розумною часткою нехлюйства. Розумною, значить, невеликою.

У зв’язку з цим Романенко наголошує, що життя триває. Занадто багато хто сподівався, що все якось розсмокчеться, і карантин – всього лише випадкові канікули з шашликом. Ні. Це може тривати дуже довго, і витрачений на очікування час вам ніхто не поверне. Для здорової голови найкраще вирішити, що ви не чекаєте звільнення і не намагаєтеся повернути минуле, а просто живете день за днем в нових незвичних умовах.

Тому слід почати будувати реальне життя з самого простого. Саме ці повсякденні речі зараз опинилися під найжорстокішим ударом.

“Для початку вибудувати міцний, але зручний графік і не відхилятися від нього … Ні. Для початку – припинити шукати зовнішню мотивацію. Вам не повинно якось особливо “хотітися” стежити за собою і домом. Не повинно статися щось доленосне, щоб вам захотілося випрати білизну. Це очікування не має нічого спільного з життям здорового організму. Колись можна було по дитячому капризувати. Тепер – не можна. Якщо, звичайно, ви не хочете познайомитися з психіатром”, – зазначила психолог.

Взявши себе в руки, потрібно скласти графік, в якому є місце душу, гімнастики, регулярному різноманітному харчуванню, чистому одягу, догляду за шкірою та волоссям, ввічливим розмовам з родиною і, звичайно, улюбленій роботі, якщо ви продовжуєте працювати.

При цьому, важливо планувати всі справи не по дедлайну, а по старту.

Кожен день слід надягати чисте та ціле. Мити голову потрібно, навіть якщо лінь і нас ніхто не бачить.

Крім того, слід дозувати робочий час. Років п’ятнадцять-двадцять тому були проведені соціологічні дослідження, які показали, що продуктивний час протягом офісного дня становить близько чотирьох годин. Решта витрачаються на абстрактні заняття.

“Влаштовуйте свята. Нехай вони не будуть надто частими і не вимагають великих зусиль. Гарно вдягайтесь, навіть якщо живете на самоті. Прикрашайте стіл і їжу. Одягайте красиве взуття. Оточуйте себе улюбленими ароматами”, – резюмувала Романенко.