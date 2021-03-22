Про це пишуть #Букви.

Спеціалістка радить відповісти на кілька запитань:

Які соціальні зв’язки має моя дитина? Чи гарні в неї стосунки у школі, чи довготривала дружба? Все, що існує в реальному житті дитини, включно з булінгом, у соцмережах буде тільки посилюватися.

Як добре моя дитина дотримується правил?

Чи можу я їй довіряти? Кожна дитина до певної міри порушує правила та рамки, це частина розвитку.

Втім, якщо ваша відповідь “вище норми” і, наприклад, дитина має схильність брехати вам, то вона не готова до соцмереж.

Крім того, варто поставити собі питання:

Чи має моя дитина сильну самооцінку? Якщо відповідь “ні”, то соцмережі точно негативно вплинуть на неї.

Чи бували в мене та моєї дитини відверті розмови на незручні теми? Чи розповідає вона мені про свої переживання?

Які події її бентежать?

Якщо між батьками та дитиною не вибудований місток довіри, шанс, що ви матимете хоч якийсь вплив на поведінку дитини в соцмережі, мізерний.

Аліса вважає, що така зрілість настає в діапазоні 13-14 років.

“Але в будь-якому разі з дитиною потрібно проводити регулярні пояснювальні бесіди, перш ніж дозволяти соцмережу, незалежно від віку. Адже ви не випускаєте дитину гуляти одну, тим більше вночі, доки не поясните банальних правил безпеки, як то не спілкуватися із незнайомцями, не сідати в авто тощо. З мережею те саме: спочатку пояснити, потім випускати”, – додає вона.

Водночас консультантка з цифрової безпеки Аліна Елєвтєрова радить пояснити дитині, які є небезпеки та з ким краще не спілкуватися, на що звертати увагу в листуванні, щоб не втрапити в токсичні інтернет-стосунки: наприклад, на ревнощі до офлайн-життя, маніпуляції, бажання тримати дружбу в секреті, прохання про грошовий переказ.

“Не зайвим буде проговорити правила перенесення онлайн дружби в офлайн, окреслити умови, наприклад, про всі такі зустрічі сповіщати батьків, просити у нових знайомих відеодзвінок, завжди зустрічатись на нейтральній території тощо. Не варто читати листування дитини та власноруч її відписувати від підозрілих пабліків. Таким чином може зруйнуватись довіра, ну і також у дитини може бути декілька профілів – один для батьків, який виглядає стерильно, тому що його контролюють, інший – для себе, на якому вже немає цензури”, – розповіла Аліна.