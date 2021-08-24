У вівторок, 24 серпня, відбудеться матч-відповідь плей-оф кваліфікації Ліга чемпіонів, в якому “ПСВ” зіграє проти "Бенфіки".

#Букви повідомляють, де і коли дивитися трансляцію.

Коли: 24 серпня о 22:00 за Києвом

Де: стадіон “Філіпс” (Нідерланди)

Арбітр: Славко Вінціч (Словенія)

Де дивитися: медіасервіс MEGOGO.

Орієнтовні склади

“ПСВ”: Дроммель – Мвене, Рамалхо, Боскальї, Макс, Ван Гінкел, Сангаре, Мадуеке, Гьотце, Гакпо, Захаві.

“Бенфіка”: Влаходімос – Лукас, Отаменді, Морато, Гонсалвеш, Вайгль, Маріу, Грімальдо, Піцці, Яремчук, Сілва.

“Бенфіка” перемогла в першій грі, проте цей матч був вкрай конкурентним. Команда забила швидкий гол і додала до нього ще один м’яч наприкінці першого тайму.