#Букви повідомляють, де і коли дивитися трансляцію.
Коли: 24 серпня о 22:00 за Києвом
Де: стадіон “Філіпс” (Нідерланди)
Арбітр: Славко Вінціч (Словенія)
Де дивитися: медіасервіс MEGOGO.
Орієнтовні склади
“ПСВ”: Дроммель – Мвене, Рамалхо, Боскальї, Макс, Ван Гінкел, Сангаре, Мадуеке, Гьотце, Гакпо, Захаві.
“Бенфіка”: Влаходімос – Лукас, Отаменді, Морато, Гонсалвеш, Вайгль, Маріу, Грімальдо, Піцці, Яремчук, Сілва.
“Бенфіка” перемогла в першій грі, проте цей матч був вкрай конкурентним. Команда забила швидкий гол і додала до нього ще один м’яч наприкінці першого тайму.
- Раніше повідомлялося, що Олександр Петраков став виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України.