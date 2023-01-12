Після численних невдач на полі бою в Україні росіяни посилюють кібератаки на цивільні послуги, такі як електрика та інтернет, щоб зламати волю громадян і переломити хід війни.

Хоча Росія більше покладалася на ракетні удари, ніж на кіберзброю, для досягнення своїх цілей в Україні, атаки на групи енергетичної, урядової та транспортної інфраструктури показують, що кібернапади все ще є вагомою частиною загальної стратегії Москви – зламати волю українців.

За словами директора відділу кібербезпеки NSA Роба Джойса, чим довше Росія вестиме цю війну, тим важче буде українцями і тим більш вразливими вони будуть до руйнівних кібератак на критичну інфраструктуру. Темпи кібератак були невпинними впродовж останніх 12 місяців.

Згідно зі статистикою Української групи реагування на комп’ютерні надзвичайні ситуації, наданою Politico, у 2022 році на українські організації було скоєно понад 2000 кібератак. Понад 300 із цих атак були спрямовані на сектор безпеки й оборони; понад 400 – на групи, які впливають на цивільне життя, включаючи організації в комерційному, енергетичному, фінансовому, телекомунікаційному секторах та програмному забезпеченні; понад 500 – проти урядових груп.

“Ми вважаємо, що багато з цих атак були вчинені з метою вселити страх в кожного українця і справді лише посилити психологічний удар“, – коментує віце-президент з розвідки загроз компанії Mandiant, яка допомагає підтримувати кіберзахист України, – Джон Халтквіст.