Про це повідомляють #Букви.

Коли: 22:00 за київським часом.

Де: Париж, Парк-де-Пренс

Арбітр зустрічі: Ентоні Тейлор

Де дивитися: канал Футбол 2, платформи OLL.TV та MEGOGO.

Положення в рейтингу УЄФА:

Парі Сен-Жермен: 7;

Барселона: 2.

Орієнтовні склади команд

“ПСЖ” : Навас-Флоренці, Маркіньос, Кімпембе, Курзава – Гейє, Перейра-Ді Марія, Верратті, Мбаппе – Мауро Ікарді.

“Барселона” : тер Штеген-Мінгеса, Ленгле, Умтіті – Дест, де Йонг, Бускетс, Педрі, Альба – Мессі, Дембеле.

Не зіграють: Неймар, Бернат, Кін – Коутиньо, Піке, Фаті, Араухо, Роберто.

Цікаві факти

“ПСЖ” та “Барселона” завжди демонструють запеклу боротьбу проти своїх суперників. Зокрема, у 8 з 9 останніх матчів “Барселони” в Лізі чемпіонів забивалися більш як два голи. Водночас “ПСЖ” забивав щонайменше три голи в останніх 5 домашніх матчах проти “Барселони” у всіх турнірах.

Переможна серія “ПСЖ” в Лізі чемпіонів становить 4 матчі.

В останніх трьох матчах “ПСЖ” в Лізі чемпіонів забивалися щогайменше три голи.

Нагадаємо, у першому поєдинку “ПСЖ” на виїзді розгромив “Барселону” з рахунком 1:4. За парижан хет-триком відзначився Кіліан Мбаппе, також гол забив юний нападник Мойзе Кін. За “Барселону” забив з пенальті Ліонель Мессі.