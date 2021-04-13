Про це розповідають #Букви.
Де: в Парижі на стадіоні “Парк де Пренс”
Коли: 22:00 за київським часом
Де дивитися онлайн-трансляцію: на каналі “Футбол 1” і відеосервісі MEGOGO.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.
Орієнтовні склади:
ПСЖ: Навас – Дагба, Еррера, Кімпембе, Баккер, Гейє, Даніло, Дракслер, Ді Марія, Неймар, Мбаппе.
“Баварія”: Ноєр – Павар, Боатенг, Алаба, Ернандес, Кімміх, Девіс, Сане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотінг.
- 7 квітня в Мюнхені на “Альянц Арені” пройшов перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів між “Баварією” і “ПСЖ”.