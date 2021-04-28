Сьогодні, 28 квітня, відбудеться перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, в якому французький ПСЖ зіграє з англійським клубом "Манчестер Сіті".

Про це розповідають #Букви.

Коли: о 22:00 за київським часом.

Де: в Парижі на стадіоні “Парк де Пренс”.

Де можна подивитися онлайн: на платформах MEGOGO та oll.tv.

Рефері: Фелікс Брих (Німеччина).

Орієнтовні склади команд

ПСЖ: Навас – Флоренці, Маркіньйос, Кімпембе, Діалло – Гуйє, Паредес – Ді Марія, Верратті, Неймар – Мбаппе.

“Манчестер Сіті”: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко – Де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Марез, Жезус, Фоден.

Дискваліфікованих немає.