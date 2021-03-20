Вчені стверджують, що птах бородавчастий медосос (regent honeyeater), що знаходиться під загрозою зникнення, забув свою "пісню".

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Бородавчастий медосос, популяція якого колись домінувала на південному сході Австралії, тепер внесений до списку птахів, що знаходяться під загрозою зникнення. У світі залишилося лише 300 їх особин.

Член групи з дослідження рідкісних птахів при Австралійському національному університеті в Канберрі Росс Крейтс розповів, що вчені мали намір не вивчати спів бородавчастого медососа, а просто знайти цих птахів.

“Вони настільки рідкісні, а територія, яку вони можуть займати, настільки велика – ймовірно, в 10 разів більше, ніж Великобританія, – так що ми шукали голку в стозі сіна”, – сказав він.

Під час цих копітких пошуків дослідники почали помічати птахів, які “співають дивні пісні”.

За словами Крейтса, вони не звучали як спів бородавчастого медососа – вони звучали як спів різних видів. Він додав, що співучі птахи розучують свої “пісні” так само, як люди вчаться говорити.

“Коли молоді птахи покидають гніздо і йдуть у великий світ, їм потрібно спілкуватися з іншими, більш дорослими особинами, щоб вони могли слухати, як вони співають, і повторювати цю пісню з плином часу”, – сказав доктор.

Бородавчастий медосос втратив близько 90 % свого місця існування, через що молоді птахи просто не можуть знайти інших особин свого виду і почути їх “пісні”. Тому в кінцевому підсумку розучують “пісні” інших видів.

Дослідження показало, що природна “пісня” бородавчастого медососа практично зникла у 12 % популяції.

Доктор Крейтс тепер намагається зберегти спів птахів, навчаючи бородавчатих медососів, які містяться в неволі, пісням їх диких родичів.