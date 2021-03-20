Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Бородавчастий медосос, популяція якого колись домінувала на південному сході Австралії, тепер внесений до списку птахів, що знаходяться під загрозою зникнення. У світі залишилося лише 300 їх особин.

Член групи з дослідження рідкісних птахів при Австралійському національному університеті в Канберрі Росс Крейтс розповів, що вчені мали намір не вивчати спів бородавчастого медососа, а просто знайти цих птахів.

“Вони настільки рідкісні, а територія, яку вони можуть займати, настільки велика – ймовірно, в 10 разів більше, ніж Великобританія, – так що ми шукали голку в стозі сіна”, – сказав він.

Під час цих копітких пошуків дослідники почали помічати птахів, які “співають дивні пісні”.

За словами Крейтса, вони не звучали як спів бородавчастого медососа – вони звучали як спів різних видів. Він додав, що співучі птахи розучують свої “пісні” так само, як люди вчаться говорити.

“Коли молоді птахи покидають гніздо і йдуть у великий світ, їм потрібно спілкуватися з іншими, більш дорослими особинами, щоб вони могли слухати, як вони співають, і повторювати цю пісню з плином часу”, – сказав доктор.

Бородавчастий медосос втратив близько 90 % свого місця існування, через що молоді птахи просто не можуть знайти інших особин свого виду і почути їх “пісні”. Тому в кінцевому підсумку розучують “пісні” інших видів.

Дослідження показало, що природна “пісня” бородавчастого медососа практично зникла у 12 % популяції.

Доктор Крейтс тепер намагається зберегти спів птахів, навчаючи бородавчатих медососів, які містяться в неволі, пісням їх диких родичів.