Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков у Twitter та Facebook.

“Птахи прилітають, наче вертаються з вирію! Надійшло ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для Збройних Сил України. Загальна вага військової допомоги від США на цей час сягає 1300 тонн!”, – зазначив Рєзніков.

Своєю чергою, в американському посольстві додали, що новий вантаж складається з боєприпасів, систем Джавелін та іншої оборонної допомоги.

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Зазначимо, що США споряджають Україні обладнанням за рішенням американського президента Байдена. Крім того, уряд Сполучених Штатів раніше вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів. 