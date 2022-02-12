До Києва прибув ще один літак з обладнанням та боєприпасами у межах воєнно-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков у Twitter та Facebook.

“Птахи прилітають, наче вертаються з вирію! Надійшло ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для Збройних Сил України. Загальна вага військової допомоги від США на цей час сягає 1300 тонн!”, – зазначив Рєзніков.

Своєю чергою, в американському посольстві додали, що новий вантаж складається з боєприпасів, систем Джавелін та іншої оборонної допомоги.

Зазначимо, що США споряджають Україні обладнанням за рішенням американського президента Байдена. Крім того, уряд Сполучених Штатів раніше вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів.