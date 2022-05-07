«Пташка зі сталі» — історія Катерини, яка захищає «Азовсталь»

Про це повідомляє “20 хвилин”.
Захисниця народилась у невеличкому селі Соснівка, яке входить до складу Шумської ОТГ. Катерина постійно їздила на олімпіади, брала участь в конкурсах із музичної школи. Дуже любила сцену і виступати перед аудиторією. У навчальному закладі Тернополя вона теж проявила себе креативною студенткою та ініціаторкою багатьох творчих заходів.
Також Катерина з дитинства пише пісні та музику, а ще протягом кількох років була акторкою Тернопільського народного драматичного театру-студії “Сузір’я”. Музичний коледж вона закінчила у 2020 році, але працювати за своєю спеціальністю не захотіла. Після Тернополя дівчина переїхала у столицю та влаштувалась у мотошколу The Riders.
Паралельно з мотоциклами “Пташка” захопилась військовою справою. В ліцеї Катерина мала чітку громадянську позицію і захоплювалась історією Тому нерідко брала участь в мітингах і навіть вступила в правозахисну організацію, а також проходила у Києві курси домедичної допомоги й хотіла відправитись на фронт як військовий медик.
У 2021 році Катерина відправилась воювати у зону активних бойових дій на територію Донеччини. Дівчина не хотіла казати кому-небудь де вона, аби рідні не хвилювались, тому в дзвінках повідомляла, що працює у госпіталі. Згодом батьки таки дізнались, де донька насправді.
З рештою захисниця опинилася на “Азовсталі” у темряві підземелля, втомлена, але нескорена співає патріотичні пісні.
- Нагадаємо, у знищеному росіянами Маріуполі планують провести “урочисті заходи” до 9 травня. До зруйнованого міста прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко.
- Зокрема російські інтернет-джерела поширюють інформацію про те, що українські захисники Маріуполя нібито вийшли з “Азовсталі” з білими прапорами аби здатися в полон. Насправді ж триває реалізація евакуації цивільних.
- Також радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що Росія 9 травня хоче провести в оточеному Маріуполі так званий “парад полонених”.