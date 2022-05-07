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«Пташка зі сталі» — історія Катерини, яка захищає «Азовсталь»

Вночі 5 травня своїй сторінці у Facebook захисник Маріуполя під назвою Nik Mark опублікував відео, яка у підземеллях "Азовсталі" – третього металургійного підприємства України, бійці гуртом виконують повстанські пісні "Зродились ми великої години" та "Батько наш Бандера". Зокрема заспівує композиції захисниця Катерина – 21-річна дівчина. 

Субота, 7 травня 2022, 19:48
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Про це повідомляє “20 хвилин”.

Захисниця народилась у невеличкому селі Соснівка, яке входить до складу Шумської ОТГ. Катерина постійно їздила на олімпіади, брала участь в конкурсах із музичної школи. Дуже любила сцену і виступати перед аудиторією. У навчальному закладі Тернополя вона теж проявила себе креативною студенткою та ініціаторкою багатьох творчих заходів.

Також Катерина з дитинства пише пісні та музику, а ще протягом кількох років була акторкою Тернопільського народного драматичного театру-студії “Сузір’я”. Музичний коледж вона закінчила у 2020 році, але працювати за своєю спеціальністю не захотіла. Після Тернополя дівчина переїхала у столицю та влаштувалась у мотошколу The Riders.

Паралельно з мотоциклами “Пташка” захопилась військовою справою. В ліцеї Катерина мала чітку громадянську позицію і захоплювалась історією Тому нерідко брала участь в мітингах і навіть вступила в правозахисну організацію, а також проходила у Києві курси домедичної допомоги й хотіла відправитись на фронт як військовий медик.

У 2021 році Катерина відправилась воювати у зону активних бойових дій на територію Донеччини. Дівчина не хотіла казати кому-небудь де вона, аби рідні не хвилювались, тому в дзвінках повідомляла, що працює у госпіталі. Згодом батьки таки дізнались, де донька насправді.

З рештою захисниця опинилася на “Азовсталі” у темряві підземелля, втомлена, але нескорена співає патріотичні пісні.

Теги: Азовсталь, війна, захисниця, Маріуполь, Пташка зі сталі, російська агресія, російсько-українська війна

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