Починаючи з 2023 року, Православна церква України відзначатиме Різдво 25 грудня. За перехід на новоюліанський календар проголосували єпископи на архієрейському соборі.

Джерело: митрополит Вінницький Симеон у коментарі BBC Україна.

Також змістяться дати й інших свят. Зокрема йдеться про:

Різдво – 25 грудня (замість 7 січня);

Покрову Пресвятої Богородиці – 1 жовтня (замість 14 жовтня);

Водохреще – 6 січня (замість 19 січня);

День святого Миколая – 6 грудня (замість 19 грудня).

Проти переходу проголосував один єпископ, ще один утримався.

Зауважимо, що перехід на новоюліанський календар не впливатиме на дату Великодня та деяких інших свят, зокрема Трійці. Відзначати християнські свята згідно з цим календарем українці почнуть з 1 вересня 2023 року.

Різниця між старим Юліанським та новим Григоріанським календарем складає 13 днів.

Перехід ще має схвалити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян. Однак, як сказали BBC предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній та низка інших єпископів, питання вже вирішене, з 1 вересня перехід буде.