Джерело: митрополит Вінницький Симеон у коментарі BBC Україна.
Також змістяться дати й інших свят. Зокрема йдеться про:
- Різдво – 25 грудня (замість 7 січня);
- Покрову Пресвятої Богородиці – 1 жовтня (замість 14 жовтня);
- Водохреще – 6 січня (замість 19 січня);
- День святого Миколая – 6 грудня (замість 19 грудня).
Проти переходу проголосував один єпископ, ще один утримався.
Зауважимо, що перехід на новоюліанський календар не впливатиме на дату Великодня та деяких інших свят, зокрема Трійці. Відзначати християнські свята згідно з цим календарем українці почнуть з 1 вересня 2023 року.
Різниця між старим Юліанським та новим Григоріанським календарем складає 13 днів.
Перехід ще має схвалити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян. Однак, як сказали BBC предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній та низка інших єпископів, питання вже вирішене, з 1 вересня перехід буде.
- У грудні 2022 року повідомлялося, що голови Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав і Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній планують створити робочу групу, яка опікуватиметься питанням реформи церковного календаря.
- У 2020 році настоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день, 25 грудня, в Україні можливе, але за однієї умови.
- Раніше настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія Чернівецької єпархії Української Греко-Католицької церкви спростував інформацію про те, що парафія зі спільної ініціативи парафіян вперше святкуватиме Різдво Христове – 25 грудня.