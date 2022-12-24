Голови Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав і Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній планують створити робочу групу, яка опікуватиметься питанням реформи церковного календаря.

Про це повідомляє пресслужба Української греко-католицької церкви.

Зазначається, що особливу увагу настоятелів церков звернули на узгодження позицій щодо питання реформи церковного календаря, яке “щораз то гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами”.

Після обговорення було запропоновано створити “спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання”.

Група має опрацювати конкретні пропозиції для настоятелів та синодів обох церков в контексті приготування до відзначення 1700-річчя першого Вселенського собору, що відбувся в Нікеї у 325 році.