Про це повідомляє пресслужба Української греко-католицької церкви.
Зазначається, що особливу увагу настоятелів церков звернули на узгодження позицій щодо питання реформи церковного календаря, яке “щораз то гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами”.
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Після обговорення було запропоновано створити “спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання”.
Група має опрацювати конкретні пропозиції для настоятелів та синодів обох церков в контексті приготування до відзначення 1700-річчя першого Вселенського собору, що відбувся в Нікеї у 325 році.
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