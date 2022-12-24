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24 грудня християни святкують Святвечір — одне з найурочистіших свят, яке відзначається ввечері напередодні Різдва Христового.

У жовтні 2022 року Синод Православної Церкви України ухвалив рішення “Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року”. У такий спосіб, цьогоріч служба вперше відбулася 24 грудня, а не 6 чи 7 січня.

























ПЦУ вперше провела святкову службу до Різдва 24 грудня: фото // 13 фото

Католики, греко-католики й православні святкують Різдво Христове в один день — 25 грудня. Різниця в тому, за яким календарем вони рахують — григоріанським, тобто новим стилем, чи юліанським, за старим стилем.

У такий спосіб, за старим Різдво припадає на 7 січня.

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Переважна більшість людей у світі святкують Різдво 25 грудня за новим стилем. Але 6 із 15 православних церков, а також українські греко-католики користуються юліанським календарем.