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24 грудня християни святкують Святвечір — одне з найурочистіших свят, яке відзначається ввечері напередодні Різдва Христового.
У жовтні 2022 року Синод Православної Церкви України ухвалив рішення “Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року”. У такий спосіб, цьогоріч служба вперше відбулася 24 грудня, а не 6 чи 7 січня.
ПЦУ вперше провела святкову службу до Різдва 24 грудня: фото // 13 фото
Католики, греко-католики й православні святкують Різдво Христове в один день — 25 грудня. Різниця в тому, за яким календарем вони рахують — григоріанським, тобто новим стилем, чи юліанським, за старим стилем.
У такий спосіб, за старим Різдво припадає на 7 січня.
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