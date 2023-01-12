Православна церква України (ПЦУ), як правонаступниця Київської Митрополії, заявила, що Російська православна церква (УПЦ МП) окупувала Києво-Печерську лавру у XVII столітті. У ПЦУ зазначили, що Московія духовно окупувала українські святині на понад три століття.

Про це заявила Православна церква України.

У ПЦУ підкреслили, що для українського народу є здобуттям, що “давня українська святиня, в центрі української столиці, нарешті почала звільнятися від духовної окупації”. Зокрема, що вперше за століття у головному храмі Лаври лунала очолена ієрархами молитва “рідною мовою рідної української церкви”.

“Так, саме наша церква, яка має патріарший і синодальний Томос про автокефалію, є канонічною правонаступницею давньої Київської Митрополії, а відтак – і її історичної спадщини. Але аж ніяк це не спадщина нинішньої юрисдикції невизначеного статусу, яка до недавнього часу не боялася називатися УПЦ Московського Патріархату. Російська церква окупувала і, фактично, привласнила Києво-Печерську лавру у XVII столітті”, — йдеться у повідомленні.

Зазначено, що історично давня Київська Митрополія існувала з Лаврою близько 635 років (1051 – 1686), утім Московський Патріархат владарював у святині майже вдвічі менше – 337 (1686 – 2023).

Служіння ПЦУ у головному храмі Києво-Печерської лаври відбулося вперше за 337 років разом зі звільненням від “духовного ярма Москви”.

Також у ПЦУ опублікували історичну довідку, зокрема:

У 1941 році російські більшовики замінували та підірвали Успенський собор;

У 1718 році у Києво-Печерській лаврі разом з будівлями згоріли величезний архів і бібліотека, де зберігалися грамоти, укази, старовинні видання й рукописи княжих часів. Після пожежі московські “літописці” переписували історію древнього монастиря відповідно до інтересів новопроголошеної російської імперії.

До 18 століття богослужбовою мовою в Печерському монастирі була церковнослов’янська мова української редакції. За наказом царя Петра І її заборонили і замінили на московську.

За часів правління Петра І у Київській Лаврі було наказано, щоб рукописи до друку “присылать в Московскую типографскую контору прямо от той Лавры”, тобто оцінюється як період цензури, заборон і покарань за україномовні тексти.

Також Росія “привласнила” святих, що спочивають на території Лаври: “З понад 120 спочилих святих більше 100 були кліриками Київської Митрополії”. У 1762 році російська церква проголосила Печерських святих “загальноросійськими”.

“Багато фактів з історії цієї тисячолітньої київської святині лишаються для нас досі невідомими. Але ми віримо, що світло правди потроху розвіє темряву омани. Важливо те, що вже розбиті кайдани нашої трьохсотлітньої духовної окупації”, — заявили у ПЦУ.