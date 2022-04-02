Про це йдеться у відповідному відео, опублікованому Птушкіним на YouTube.
Вечірка відбувалася у Києві. На заході гості слухали музику, розважаючись. За словами Птушкіна, більшість гостей — волонтери, які влаштували вечірку, аби підтримати українську армію з постерами та музикою.
Своєю чергою Сергій Лещенко заявив, що він прийшов на вечірку, аби показати, що Україні потрібна “нормалізація” під час війни та повернення до звичайного життя.
Варто зазначити, що на період воєнного стану запроваджена комендантська година. Однак її запровадження передбачає заборону на перебування в громадських місцях без спецперепусток.
Також після російського вторгнення було введено заборону на продаж на купівлю алкогольних напоїв. Водночас на опублікованому Птушкіним видно, що учасники вечірки вживають алкоголь.
- Нагадаємо, що 2 лютого, відбулося перше засідання нової Наглядової ради Акціонерного Товариства “Укрзалізниця”, під час якого репрезентували нових членів ради. Окрім цього, на засіданні обрали голову Наглядової ради “УЗ” та його заступника. Головою Наглядової ради АТ “Укрзалізниця” був обраний Хафер Гепард. Місце його заступника отримав колишній нардеп та журналіст Сергій Лещенко.
- Раніше #Букви дізнавались зарплату Сергія Лещенка в “Укрзалізниці”.
- Водночас Акціонерне товариство “Українська залізниця” підтвердило про перепризначення блогера та екснардепа Сергія Лещенка до наглядової ради компанії. Однак, інформація про зарплату Лещенка замовчується.
- Також колишній глава Офісу президента, юрист Андрій Богдан розповів, як привів до влади ексчлена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка.