Український телеведучий та популярний YouTube-блогер Антон Птушкін опублікував відео на якому заступник голови Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко відвідав вечірку під час війни.

Про це йдеться у відповідному відео, опублікованому Птушкіним на YouTube.

Вечірка відбувалася у Києві. На заході гості слухали музику, розважаючись. За словами Птушкіна, більшість гостей — волонтери, які влаштували вечірку, аби підтримати українську армію з постерами та музикою.

Своєю чергою Сергій Лещенко заявив, що він прийшов на вечірку, аби показати, що Україні потрібна “нормалізація” під час війни та повернення до звичайного життя.

Варто зазначити, що на період воєнного стану запроваджена комендантська година. Однак її запровадження передбачає заборону на перебування в громадських місцях без спецперепусток.

Також після російського вторгнення було введено заборону на продаж на купівлю алкогольних напоїв. Водночас на опублікованому Птушкіним видно, що учасники вечірки вживають алкоголь.