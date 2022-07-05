Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило, що публічні службовці вивезли через кордон незаконно отриману готівку на суму майже 5 мільйонів доларів та 100 тисяч євро.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК у Telegram.

Зазначається, що за результатами моніторингу щодо можливого вивезення незаконно отриманої готівки виявлено факти переміщення через державний кордон майже 5 мільйонів доларів США та 100 тисяч євро публічними службовцями та членами їхніх сімей, які не мали законних джерел одержання зазначених активів. Відповідні матеріали вже передали до правоохоронних органів.

У результаті вивчення матеріалів, отриманих під час моніторингу способу життя, органи досудового розслідування розпочали кримінальні провадження через незаконне збагачення та легалізації доходів, одержаних злочинним способом.

В агенстві розповіли, що отримують інформацію про великі суми готівки, які виявляються на кордоні, а далі перевіряють, чи власники коштів є посадовцями та членами їхніх родин. Якщо цей факт підтверджується факт, то НАЗК розпочинає моніторинг способу життя. Мета – встановити, чи відповідає рівень життя публічного службовця наявним у нього та членів сім’ї майну й одержаним ним доходам згідно з декларацією.

У НАЗК нагадали, що подання декларацій посадовців під час війни триває. Проте під час дії воєнного стану подавати декларації будь-якого виду не обов’язково. У такий спосіб, кінцевим терміном для подання щорічної декларації за 2021 рік наразі визначено три місяці після завершення воєнного стану.