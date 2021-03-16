Поліціянти розпочали кримінальне провадження через нібито "стосунки" 8-річної моделі з Києва Міли Маханець та 13-річного блогера Паші Пая, які в соцмережах активно висвітлюють їхні батьки.

Про це “Суспільному” повідомили у пресцентрі поліції Київщини.

Як повідомлялося раніше, з приводу цієї історії уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба звернувся до кіберполіції.

Поліція відкрила кримінальне провадження, розпочавши розслідування можливого розповсюдження порнографії.

“Дійсно, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 301 ККУ (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів – ред.)”, — зазначили у відомстві.

Мати дівчинки — Дар’ю Маханець — викликали до поліції. Про те, що слідчі дії відбувалися, вона сповістила і на сторінці дочки.

“Ми сьогодні дали свідчення в поліції, поспілкувалися з журналістами. Віримо, що все це скоро закінчиться, всі дізнаються правду, а не ту викривлену інформацію, яку публікують Telegram-канали”, — йдеться в повідомленні.