Про це “Суспільному” повідомили у пресцентрі поліції Київщини.
Як повідомлялося раніше, з приводу цієї історії уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба звернувся до кіберполіції.
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Поліція відкрила кримінальне провадження, розпочавши розслідування можливого розповсюдження порнографії.
“Дійсно, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 301 ККУ (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів – ред.)”, — зазначили у відомстві.
Мати дівчинки — Дар’ю Маханець — викликали до поліції. Про те, що слідчі дії відбувалися, вона сповістила і на сторінці дочки.
“Ми сьогодні дали свідчення в поліції, поспілкувалися з журналістами. Віримо, що все це скоро закінчиться, всі дізнаються правду, а не ту викривлену інформацію, яку публікують Telegram-канали”, — йдеться в повідомленні.
- Раніше #Букви розповідали, що декілька місяців тому 8-річна модель з Києва Міла Маханець та 13-річний блогер Паша Пай оголосили, що тепер вони — пара. Діти активно висвітлюють свої стосунки, а їхні батьки не тільки не занепокоєні, а й “режисують” все, що відбувається. Детальніше про героїв. їхні “стосунки” та реакцію батьків і суспільства — за посиланням.