Засновник Telegram Павло Дуров написав різні пости про розблокування месенджера в своїх англійському та російському каналах.

Це можна побачити в публічних Telegram-каналах Дурова.

Зокрема, в повідомленні англійською мовою Дуров заявив про те, що спроби Роскомнадзора заблокувати месенджер на території Росії виявилися невдалими.

Творець Telegram стверджує, що до початку блокування розробники оновили додаток таким чином, щоб в ньому з’явилася підтримка проксі-серверів.

За словами Дурова, перший тиждень блокування був складним, проте “заборона не спрацювала”, а за час блокування кількість користувачів з Росії тільки збільшилася.

При цьому Дуров також привітав розблокування месенджера в Росії.





У свою чергу публікація Дурова про розблокування Telegram російською мовою значно відрізняється.

Засновник месенджера вітає російських користувачів і сподівається, що розблокування збережеться надовго.

Також Дуров повідомив, що після розблокування збільшилась швидкість роботи додатків месенджера і вони будуть доступні без VPN. При цьому він не пояснює, яким чином розробники обходили блокування, а також не вживає слів “цензура”, на відміну від свого посту англійською мовою.

Крім того, Павло Дуров також заявив, що ніяких змін в плані “збереження особистих даних” після розблокування не буде і висловив надію на те, що тепер “Росія зможе реалізувати свій потенціал в цифровій сфері”, про що мова не йшла в публікації англійською мовою.

Також в російському повідомленні Дуров не залишили прямим текстом слів про те, що блокування не спрацювала, а російська аудиторія месенджера тільки збільшилася.