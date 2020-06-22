Це можна побачити в публічних Telegram-каналах Дурова.
Зокрема, в повідомленні англійською мовою Дуров заявив про те, що спроби Роскомнадзора заблокувати месенджер на території Росії виявилися невдалими.
Творець Telegram стверджує, що до початку блокування розробники оновили додаток таким чином, щоб в ньому з’явилася підтримка проксі-серверів.
За словами Дурова, перший тиждень блокування був складним, проте “заборона не спрацювала”, а за час блокування кількість користувачів з Росії тільки збільшилася.
При цьому Дуров також привітав розблокування месенджера в Росії.
У свою чергу публікація Дурова про розблокування Telegram російською мовою значно відрізняється.
Засновник месенджера вітає російських користувачів і сподівається, що розблокування збережеться надовго.
Також Дуров повідомив, що після розблокування збільшилась швидкість роботи додатків месенджера і вони будуть доступні без VPN. При цьому він не пояснює, яким чином розробники обходили блокування, а також не вживає слів “цензура”, на відміну від свого посту англійською мовою.
Крім того, Павло Дуров також заявив, що ніяких змін в плані “збереження особистих даних” після розблокування не буде і висловив надію на те, що тепер “Росія зможе реалізувати свій потенціал в цифровій сфері”, про що мова не йшла в публікації англійською мовою.
Також в російському повідомленні Дуров не залишили прямим текстом слів про те, що блокування не спрацювала, а російська аудиторія месенджера тільки збільшилася.
- У суботу ввечері, 6 червня, стався масштабний збій в роботі месенджера Telegram.