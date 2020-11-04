Про це повідомляє ABC.
Пуерто-Ріко – неінкорпорована територія США в Карибському морі. Вона не входить до складу країни, а є її володінням.
Як і в інших штатах США, в Пуерто-Ріко є місцева конституція, яка діє з 1952 року, у громадян країни є паспорт США, а також губернатор і система самоврядування, але верховна влада належить Конгресу США. Жителі острова не можуть голосувати за президента США, а останньою судовою інстанцією є Верховний суд Пуерто-Ріко.
Це вже шостий з 1952 року голосування з приводу статусу острова.
За приєднання до США останній раз в Пуерто-Ріко голосували в 2017 році. Рішення підтримали 97% громадян.
- Напередодні, 3 листопада, в США стартувало голосування на виборах президента. Американці мають вибрати між чинним президентом Дональдом Трампом і Джозефом Байденом, віцепрезидентом часів Обами. На дострокових виборах вже встигли проголосувати майже 100 мільйонів американців. Детальніше читайте в матеріалі #Букв.