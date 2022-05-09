Найпрестижніша щорічна журналістська премія в США - Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну нагороду для українських журналістів: "За відвагу, витривалість та відданість правді".

Про це повідомляє пресслужба Премії у Twitter.

Пулітцерівська премія – премія у галузі літератури, журналістики, музики та театру в США, заснована журналістом та видавцем Джозефом Пулітцером. У 1904 році він склав заповіт, в якому жертвував два мільйони доларів Колумбійському університету в Нью-Йорку.

“Рада Пулітцерівської премії із задоволенням присуджує особливу відзнаку українським журналістам за їх мужність, витривалість та відданість правдивому репортажу під час жорстокого вторгнення Путіна в Україну. Попри бомбардування, окупацію, викрадення та навіть смерть у своїх лавах, журналісти наполегливо намагаються надати точне уявлення про жахливу реальність, яка робить честь Україні та журналістам у всьому світі”, – йдеться у спеціальній цитаті.

З 1917 року премія вручається щорічно в перший понеділок травня опікунами Колумбійського університету в Нью-Йорку. До 2017-го розмір премії складав 10 тисяч доларів, з 2017 року – 15 тисяч доларів.

З 2006 року автори та видання, що претендують на Пулітцерівську премію, можуть представляти на розгляд журі не тільки публікації в друкованих ЗМІ, але опубліковані в інтернет-виданнях.

Джозефом Пулітцером заповів, щоб три чверті фонду виділялись на створення вищої Школи журналістики, а решта — на створення премії для американських журналістів.

Окрім цього, з 1917 року наглядова рада не раз користувався правом, закріпленим у заповіті Пулітцера – збільшувати кількість нагород.

З 2009 року премія призначається по 21-й номінації, 14 з них пов’язані з журналістикою:

За служіння суспільству;

За освітлення місцевих новин;

За видатне розслідування;

За майстерність;

За видатну подачу сенсаційного матеріалу;

За розкриття національної теми;

За міжнародний репортаж;

За нарис;

За коментар;

За художню критику;

За редакційний коментар;

За карикатури;

За новітню фотографію;

За художню фотографію;

За художню книгу, написану американським письменником, бажано про Америку;

За книгу з історії Сполучених Штатів;

За біографію або автобіографію американського автора;

За вірш;

За нехудожню літературу;

За видатний музичний твір;

За кращу драму.

У 2022 році ввели нову відзнаку для українських журналістів “За відвагу, витривалість та відданість правді”.