Про це повідомляє пресслужба Премії у Twitter.

Пулітцерівська премія – премія у галузі літератури, журналістики, музики та театру в США, заснована журналістом та видавцем Джозефом Пулітцером. У 1904 році він склав заповіт, в якому жертвував два мільйони доларів Колумбійському університету в Нью-Йорку.

“Рада Пулітцерівської премії із задоволенням присуджує особливу відзнаку українським журналістам за їх мужність, витривалість та відданість правдивому репортажу під час жорстокого вторгнення Путіна в Україну. Попри бомбардування, окупацію, викрадення та навіть смерть у своїх лавах, журналісти наполегливо намагаються надати точне уявлення про жахливу реальність, яка робить честь Україні та журналістам у всьому світі”, – йдеться у спеціальній цитаті.

З 1917 року премія вручається щорічно в перший понеділок травня опікунами Колумбійського університету в Нью-Йорку. До 2017-го розмір премії складав 10 тисяч доларів, з 2017 року – 15 тисяч доларів.

З 2006 року автори та видання, що претендують на Пулітцерівську премію, можуть представляти на розгляд журі не тільки публікації в друкованих ЗМІ, але опубліковані в інтернет-виданнях.

Джозефом Пулітцером заповів, щоб три чверті фонду виділялись на створення вищої Школи журналістики, а решта — на створення премії для американських журналістів.

Окрім цього, з 1917 року наглядова рада не раз користувався правом, закріпленим у заповіті Пулітцера – збільшувати кількість нагород.

З 2009 року премія призначається по 21-й номінації, 14 з них пов’язані з журналістикою:

  • За служіння суспільству;
  • За освітлення місцевих новин;
  • За видатне розслідування;
  • За майстерність;
  • За видатну подачу сенсаційного матеріалу;
  • За розкриття національної теми;
  • За міжнародний репортаж;
  • За нарис;
  • За коментар;
  • За художню критику;
  • За редакційний коментар;
  • За карикатури;
  • За новітню фотографію;
  • За художню фотографію;
  • За художню книгу, написану американським письменником, бажано про Америку;
  • За книгу з історії Сполучених Штатів;
  • За біографію або автобіографію американського автора;
  • За вірш;
  • За нехудожню літературу;
  • За видатний музичний твір;
  • За кращу драму.

У 2022 році ввели нову відзнаку для українських журналістів “За відвагу, витривалість та відданість правді”.