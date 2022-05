Про це повідомляє пресслужба Премії у Twitter.

Пулітцерівська премія – премія у галузі літератури, журналістики, музики та театру в США, заснована журналістом та видавцем Джозефом Пулітцером. У 1904 році він склав заповіт, в якому жертвував два мільйони доларів Колумбійському університету в Нью-Йорку.

Congratulations to the journalists of #Ukraine. #Pulitzer pic.twitter.com/jDP90egbgT

— The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) May 9, 2022