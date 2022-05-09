Про це повідомляє пресслужба Премії у Twitter.
Пулітцерівська премія – премія у галузі літератури, журналістики, музики та театру в США, заснована журналістом та видавцем Джозефом Пулітцером. У 1904 році він склав заповіт, в якому жертвував два мільйони доларів Колумбійському університету в Нью-Йорку.
Congratulations to the journalists of #Ukraine. #Pulitzer pic.twitter.com/jDP90egbgT
— The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) May 9, 2022
“Рада Пулітцерівської премії із задоволенням присуджує особливу відзнаку українським журналістам за їх мужність, витривалість та відданість правдивому репортажу під час жорстокого вторгнення Путіна в Україну. Попри бомбардування, окупацію, викрадення та навіть смерть у своїх лавах, журналісти наполегливо намагаються надати точне уявлення про жахливу реальність, яка робить честь Україні та журналістам у всьому світі”, – йдеться у спеціальній цитаті.
З 1917 року премія вручається щорічно в перший понеділок травня опікунами Колумбійського університету в Нью-Йорку. До 2017-го розмір премії складав 10 тисяч доларів, з 2017 року – 15 тисяч доларів.
З 2006 року автори та видання, що претендують на Пулітцерівську премію, можуть представляти на розгляд журі не тільки публікації в друкованих ЗМІ, але опубліковані в інтернет-виданнях.
Джозефом Пулітцером заповів, щоб три чверті фонду виділялись на створення вищої Школи журналістики, а решта — на створення премії для американських журналістів.
Окрім цього, з 1917 року наглядова рада не раз користувався правом, закріпленим у заповіті Пулітцера – збільшувати кількість нагород.
З 2009 року премія призначається по 21-й номінації, 14 з них пов’язані з журналістикою:
- За служіння суспільству;
- За освітлення місцевих новин;
- За видатне розслідування;
- За майстерність;
- За видатну подачу сенсаційного матеріалу;
- За розкриття національної теми;
- За міжнародний репортаж;
- За нарис;
- За коментар;
- За художню критику;
- За редакційний коментар;
- За карикатури;
- За новітню фотографію;
- За художню фотографію;
- За художню книгу, написану американським письменником, бажано про Америку;
- За книгу з історії Сполучених Штатів;
- За біографію або автобіографію американського автора;
- За вірш;
- За нехудожню літературу;
- За видатний музичний твір;
- За кращу драму.
У 2022 році ввели нову відзнаку для українських журналістів “За відвагу, витривалість та відданість правді”.
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