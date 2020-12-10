Комп’ютерна томографія (КТ) потрібна не всім хворим на коронавірус COVID-19 і не завжди.

Про це йдеться в статті #Букв “Що робити при підозрі на COVID-19 – інструкція“.

Лікар Євген Симонець застеріг пацієнтів від гіпердіагностики, адже ажіотаж на ПЛР-тести, КТ та інші дослідження викликає черги в лабораторіях і тривале очікування результатів.

“Якщо сімейний лікар бачить зміни, характерні для вірусної пневмонії, він порекомендує пацієнту виконати комп’ютерну томографію органів грудної клітки (КТ-ОГК) без внутрішньовенного контрастування. Зараз багато центрів комп’ютерної томографії можуть виконувати низькодозову КТ-ОГК, це дозволяє зменшити променеве навантаження на пацієнта, а інформації для визначення ступеня ураження легень абсолютно достатньо. На КТ-ОГК при коронавірусній пневмонії зміни проявляються у вигляді “матового скла”, – пояснив пульмонолог.

За його словами, УЗД плевральної порожнини та легень теж використовують у діагностиці коронавірусної пневмонії, але найчастіше це метод динамічного моніторингу стану легень упродовж лікування.

Рентгенографія грудної клітини також може використовуватися, але цей метод менш інформативний, хоча променеве навантаження на пацієнта менше. При цьому, магнітно-резонансна томографія (МРТ) при вірусних пневмоніях майже не використовується.

Крім того, Симонець радить мати в аптечці пульсоксиметр – прилад для вимірювання вмісту кисню в капілярній крові (сатурація) та пульсу.

За його словами, найбільш важливо мати пульсоксиметр пацієнтам, які мають хронічну легеневу патологію, патологію серцево-судинної системи, ендокринних органів, людям похилого віку, людям з надлишковою масою тіла, родинам з маленькими дітьми.

“В нормі у здорової людини сатурація від 100% до 92%. Якщо показник нижче 92%, необхідно терміново звернутися до лікаря, це може бути показником для стаціонарного лікування. Якщо показник наближається до 80%, необхідно екстрено викликати швидку, це показання до госпіталізації у відділення інтенсивної терапії”– додав лікар.