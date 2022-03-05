Німецька спортивна компанія PUMA прийняла рішення призупинити роботу всіх своїх магазинів на території РФ.

Про це компанія повідомила у Twitter.

5 березня компанія Puma оголосила про припинення постачання продукції на територію Росії. Також припинять роботу та всі магазини.

“Ми тимчасово припинили постачання нашої продукції до Росії. Ми вирішили призупинити роботу всіх наших магазинів на території РФ”, – йдеться у повідомленні.