Про це компанія повідомила у Twitter.

5 березня компанія Puma оголосила про припинення постачання продукції на територію Росії. Також припинять роботу та всі магазини.

Sports company PUMA has decided to suspend operations of all its stores in Russia. pic.twitter.com/1agBHO6uzX

— PUMA SE (@PUMAGroup) March 5, 2022