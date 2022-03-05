Про це компанія повідомила у Twitter.
5 березня компанія Puma оголосила про припинення постачання продукції на територію Росії. Також припинять роботу та всі магазини.
“Ми тимчасово припинили постачання нашої продукції до Росії. Ми вирішили призупинити роботу всіх наших магазинів на території РФ”, – йдеться у повідомленні.
Sports company PUMA has decided to suspend operations of all its stores in Russia. pic.twitter.com/1agBHO6uzX
— PUMA SE (@PUMAGroup) March 5, 2022
- Нагадаємо, американська компанія Adobe ліквідує представництво у рф через російську агресію в Україні, оскільки не хоче, аби продукти та послуги використовувалися для підтримки цієї незаконної війни.
- 4 березня одна з найбільших транснаціональних компаній з виробництва пропрієтарного програмного забезпечення для обчислювальної техніки Microsoft заявила, що зупиняє “всі нові продажі продуктів і послуг Microsoft у РФ”.
- Раніше Лондонська фондова біржа зупинила торгівлю з компаніями, які тісно пов’язані з РФ. Йдеться зокрема про енергетичні та банківські компанії, такі як “Газпром” “Сбербанк EN+ “, “Лукойл” та “Полюс”.