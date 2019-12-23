Про це він розповів в інтерв’ю “Укрінформу”.

Пристайко нагадав, що для виконання Мінська була розроблена “дорожня карта”. Вона була узгоджена Україною, Францією і Німеччиною, і передана Російській Федерації.

“Сама ідея “дорожньої карти”, в принципі, є здоровою в тому сенсі, що 5-річні результати виконання Мінська продемонстрували неможливість виконання певних його положень. І давно напрошувалась ідея, чи не слід уточнити, як виконувати положення угод. Наприклад, пункт про кордон є взагалі дуже “мутним”. Там написано, що передача Україні контролю над кордоном відбувається в перший день після проведення виборів, а остаточно передається після остаточного політичного врегулювання”, – розповів Пристайко.

На уточнююче запитання, що таке “остаточне політичне врегулювання” міністр відповів, що є пункт і про зміни в українську Конституцію.

“Напевно, така амбівалентність і незрозумілість вигідна комусь, хто не хоче уточнення окремих пунктів. Провести вибори, коли в тебе кордон не закритий і навіть не можна порахувати людей, які входять і виходять, навіть фізично складно. Я розумію, що це є позицією РФ, але ми намагаємося досягти з ними домовленості: якщо ми серйозно говоримо про вибори, нам, напевно, доведеться адаптувати пункт про кордон. Поки розуміння немає”, – сказав голова МЗС України.