По Україні “пункти незламності” будуть працювати цілодобово. Раніше їх запустили через знеструмлення внаслідок російських ракетних атак.

Про це він повідомив у Telegram.

Пункти є безоплатним місцем тимчасового перебування.

“Попри підступні атаки ворога на нашу інфраструктуру, ми не здамося. По всій Україні почали діяти “пункти незламності”. Це осередки безпеки, стабільності та тепла, які функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно як місця тимчасового перебування”, — зазначив Зеленський.

23 листопада президент зазначив, що по країні підготовлено понад чотири тисячі пунктів, а планується – ще більше. Місця перебування запустили на випадок, якщо протягом годин постачання електроенергії відновити буде неможливо внаслідок російських ракетних ударів.

У “пунктах незламності” будуть доступні електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка.

Їх мають відкрити обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо. На сайті nezlamnist.gov.ua представлена мапа пунктів. Дані будуть оновлюватися з відкриттями нових пунктів.

Крім того, на сайті та в кожному пункті буде інформація про найближче АЗС, банківське відділення, аптеку та магазин.

“Усі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи, які терористи воюють проти нашого народу і що вони намагаються зробити. Впевнений: допомагаючи один одному, всі ми разом зможемо пройти цю зиму”, – заявляв Володимир Зеленський.