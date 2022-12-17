У "Пункті незламності" на Печерську в центральному районі Києва під час відключення світла для охочих не вистачає місця та розеток. Люди займають чергу, аби мати можливість зарядити гаджети.

Про це повідомив фотокореспондент #Букв.

За його словами, після відключень у пунктах підвищена температура, недостаньо освітлення, а також не всім вистачає місця.

Водночас бракує подовжувачів та розеток через що людям доводиться займати чергу і чекати, аби поставити свій гаджет на зарядку. Деякі приходять зі своїми та крім смартфонів заряджають ліхтарики, годинники тощо.

Втім, у багатьох пунктах є Starlink та чай. Фотокореспондент зазначив, що можна було почути, як деякі лаяли дівчину, яка заряджала смартфон та одночасно дивилася на ньому фільм.

На думку оточення, це сповільнює заряджання.

Нагадаємо, що по всій Україні обласні військові адміністрації спільно з місцевою владою та Державною службою з надзвичайних ситуацій облаштували 5 374 “пункти незламності”.

Водночас з міркувань безпеки, не розголошуються адреси у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій. Мовиться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію щодо пунктів там можна дізнатися в місцевих органах влади.

Раніше міністр цифрової трансформації України заявив, що у “пунктах незламності”, які розгорнули по всій території України, згодом з’являться термінали супутникового зв’язку Starlink.