Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Тепер зареєструватися на авіарейс або поїзд можна буде не тільки за паспортом, а й за електронним посвідченням водія в додатку для смартфонів “Дія”.

“Сьогодні Уряд запровадив експериментальний проект — для посвідчення особи під час внутрішніх подорожей по Україні літаком чи поїздом можна буде використовувати е-посвідчення водія в мобільному додатку “Дія” замість паспорта!”, — написав Гончарук.