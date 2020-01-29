Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Тепер зареєструватися на авіарейс або поїзд можна буде не тільки за паспортом, а й за електронним посвідченням водія в додатку для смартфонів “Дія”.
“Сьогодні Уряд запровадив експериментальний проект — для посвідчення особи під час внутрішніх подорожей по Україні літаком чи поїздом можна буде використовувати е-посвідчення водія в мобільному додатку “Дія” замість паспорта!”, — написав Гончарук.
- 16 грудня в Україні запрацювала бета-версія мобільного додатка “Дія”. Додаток надає можливість додати цифрове посвідчення водія, техпаспорт та страховку.
- У січні також з’явилася можливість онлайн-оплати і перевірки штрафів.