Президент Росії Володимир Путін 27 серпня підписав два укази про те, щоб допомогти особам без громадянства та жителям Донбасу та решти України проживати та працювати в Російській Федерації.

Про це інформує Інститут вивчення війни.

Перший із двох указів дозволяє жителям окупованих територій Донбасу, а також українцям з інших областей і особам без громадянства безстроково жити та працювати в Росії. Він також дозволяє жителям України та Донбасу працювати в Росії без дозволу, якщо вони отримають посвідчення особи протягом 30 днів після указу від 27 серпня.

Згідно з указом, усі жителі окупованих територій Донбасу та решти України, які прибувають до Росії, повинні проходити обов’язкову дактилоскопічну реєстрацію та медичний огляд на предмет вживання наркотиків, психотропних речовин, інфекційних захворювань та ВІЛ-інфекції.

Другий указ зобов’язує російські соціальні служби здійснювати соціальні виплати особам, які вимушено залишили Україну та самопроголошені “ДНР” і “ЛНР” і прибули до Росії після 18 лютого 2022 року.

Указ зобов’язує соціальні служби виплачувати щомісячні пенсійні виплати в розмірі 10 000 рублів (приблизно 6 177 гривень) для всіх постраждалих, пенсії в розмірі 3 000 рублів (приблизно 1853 гривні) особам з обмеженими можливостями або людям старше 80 років і виплати в розмірі 5 000 рублів (близько 3 089 гривень) ветеранам Другої світової війни. Також соціальні служби мають виплачувати вагітним жінкам 10 000 рублів під час вагітності та додатково 20 000 рублів (приблизно 12355 гривень) при народженні дитини.