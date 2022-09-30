Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці є громадянами РФ.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

У повідомленні зазначається, що сьогодні, 30 вересня, Володимир Путін підписав псевдодокументи з гауляйтерами “ДНР”, “ЛНР”, а також окупованих регіонів Запорізької та Херсонської областей.

Відтак Путін та ватажок так званої “ДНР” Пушилін підписали договір про прийняття так званої “ДНР” до складу Росії. Також Путін підписав аналогічні договори з так званими “головами” Запорізької та Херсонської області, а також із псевдоочільником “ЛНР” Пасічником.

Нагадаємо, що в ніч на 30 вересня російський президент Володимир Путін підписав укази про “визнання Херсонської та Запорізької областей незалежними територіями”. Раніше повідомлялось, що Кремль планує офіційно оголосити про анексію окупованих частин територій чотирьох українських областей.

Пєсков уточнив, що мовиться про 4 території, де нещодавно пройшли “референдуми”. Тобто, йдеться про тимчасово окуповані території України у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.