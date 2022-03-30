Про це інформує американський телеканал CNN.
Під час свого виступу у Пентагоні 30 березня напередодні зустрічі з міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт Остін назвав війну в Україні “війною вибору Путіна”.
Міністр оборони подякував Німеччині за співпрацю зі США щодо розгортання сил в рамках посилення присутності США у сфері безпеки в Європі.
Він також додав, що схвалює рішення ФРН витрачати 2% своєї “економічної продукції на оборону”.
“Разом ми надсилаємо чіткий сигнал, і цей сигнал полягає в тому, що будь-який виклик нашій безпеці зустріне тверду і єдину відповідь. І наша прихильність колективній обороні НАТО непохитна”, – зазначив Остін.
- Нагадаємо, двопартійна група сенаторів США звернулась до адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з закликом пришвидшити постачання озброєння для України.
- У Сполучених Штатах Америки вважають, що радники Путіна “дезінформують” його про реальний стан справ та наскільки погано працюють російські військові в Україні. Також замовчується вплив санкцій на економіку РФ.
- Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон заявив, що президент РФ Путін є “фактично воєнним злочинцем”. Він підкреслив, що Велика Британія “повинна зробити свій внесок в економічному плані, так само як українські Збройні Сили роблять свій внесок у військовому плані”.