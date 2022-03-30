Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що вторгнення Путіна передбачає не просто напад на Україну, а й "атаку на принципи, що містяться в основі трансатлантичної безпеки".

Про це інформує американський телеканал CNN.

Під час свого виступу у Пентагоні 30 березня напередодні зустрічі з міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт Остін назвав війну в Україні “війною вибору Путіна”.

Міністр оборони подякував Німеччині за співпрацю зі США щодо розгортання сил в рамках посилення присутності США у сфері безпеки в Європі.

Він також додав, що схвалює рішення ФРН витрачати 2% своєї “економічної продукції на оборону”.