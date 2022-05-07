Про це Ненсі Пелосі розповіла в інтерв’ю американському каналу MSNBC, стенограму якого опублікувала пресслужба високопосадовиці.

Коментуючи війну, яку Путін розпочав проти України, Пелосі наголосила, що російський президент бореться з мирними мешканцями та воює з дітьми.

Тому, додала спікерка палати представників США, вона абсолютно переконана, що Росія повинна бути у списку держав-спонсорів тероризму.

“І я сподіваюсь, що це станеться. Я вже певний час виступаю за це рішення”, – сказала вона.

На думку Пелосі, якщо Росії не буде у цьому списку – то його потрібно розірвати та викинути.

За її словами, у цій ситуації йдеться про президента ядерної держави, який почав війну проти іншої країни та ще й погрожує застосувати тактичну ядерну зброю.

“Йдеться про президента країни, який перетворив власних солдатів на ґвалтівників, вони ґвалтувати дітей – маленьких дівчаток, одинадцятирічних, неодноразово на очах їхніх матерів та матерів на очах дітей. Забирають дітей, викрадають їх”, – наголосила Ненсі Пелосі.