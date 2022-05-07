Про це Ненсі Пелосі розповіла в інтерв’ю американському каналу MSNBC, стенограму якого опублікувала пресслужба високопосадовиці.
Коментуючи війну, яку Путін розпочав проти України, Пелосі наголосила, що російський президент бореться з мирними мешканцями та воює з дітьми.
Тому, додала спікерка палати представників США, вона абсолютно переконана, що Росія повинна бути у списку держав-спонсорів тероризму.
“І я сподіваюсь, що це станеться. Я вже певний час виступаю за це рішення”, – сказала вона.
На думку Пелосі, якщо Росії не буде у цьому списку – то його потрібно розірвати та викинути.
За її словами, у цій ситуації йдеться про президента ядерної держави, який почав війну проти іншої країни та ще й погрожує застосувати тактичну ядерну зброю.
“Йдеться про президента країни, який перетворив власних солдатів на ґвалтівників, вони ґвалтувати дітей – маленьких дівчаток, одинадцятирічних, неодноразово на очах їхніх матерів та матерів на очах дітей. Забирають дітей, викрадають їх”, – наголосила Ненсі Пелосі.
- Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала заклик до Палати представників і Сенату США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму. За проголосували 344 народних депутати.
- Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість внесення РФ до списку держав-спонсорів тероризму. Також США і надалі вводитимуть санкції проти РФ.
- Також відомо, що 1 травня до Києва прибула спікерка нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі. Американська депутатка зустрілася з президентом Володимиром Зеленський та отримала орден княгині Ольги.