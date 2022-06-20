Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент РФ Володимир Путін побоюється, що "іскра демократії" пошириться на його країну, та додав, що він намагається розділити Європу і повернутися до світу, де домінують сфери впливу.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на інтерв’ю канцлера ФРН газеті Muenchner Merkur.

На запитання, чи погодиться Путін з наближенням України до Європейського Союзу, Шольц зазначив, що президент РФ повинен визнати, що в його сусідстві існує спільнота правових демократій, яка стає все ближче.

“Він явно боїться, що іскра демократії пошириться на його країну”, – наголосив канцлер.

Своєю чергою, прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова відкинула коментарі.

“Німецькі іскри до нас кілька разів поширювалися. Ми більше не допустимо пожеж”, – написала вона.

Європейська комісія минулого тижня рекомендувала Україні, яка бореться проти повномасштабної військової агресії РФ з лютого, надати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, і Шольц також підтримав цей крок.

Канцлер Німеччини попередив, що різке зростання цін на енергоносії, ймовірно, триватиме ще довго, і заперечив твердження РФ про те, що вона скоротила потік газу через відсутність необхідних запасних частин через санкції.