Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на інтерв’ю канцлера ФРН газеті Muenchner Merkur.
На запитання, чи погодиться Путін з наближенням України до Європейського Союзу, Шольц зазначив, що президент РФ повинен визнати, що в його сусідстві існує спільнота правових демократій, яка стає все ближче.
“Він явно боїться, що іскра демократії пошириться на його країну”, – наголосив канцлер.
Своєю чергою, прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова відкинула коментарі.
“Німецькі іскри до нас кілька разів поширювалися. Ми більше не допустимо пожеж”, – написала вона.
Європейська комісія минулого тижня рекомендувала Україні, яка бореться проти повномасштабної військової агресії РФ з лютого, надати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, і Шольц також підтримав цей крок.
Канцлер Німеччини попередив, що різке зростання цін на енергоносії, ймовірно, триватиме ще довго, і заперечив твердження РФ про те, що вона скоротила потік газу через відсутність необхідних запасних частин через санкції.
- Нагадаємо, Олаф Шольц переконаний, що Європейський Союз має відійти від принципу одноголосного ухвалення рішень у всіх сферах. Він виступає за реформу Євросоюзу для полегшення прийому нових членів. Проблему обговорять на саміті у Брюсселі 23-24 червня.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що лідери Німеччини, Італії та Румунії виступили за надання Україні статусу кандидатки в члени Європейського Союзу.
- 16 червня, виступаючи спільно зі своїми українськими, французькими, німецькими та італійськими колегами під час історичного візиту до Києва, президент Румунії Клаус Йоханніс запропонував Європейському Союзу надати Україні статус кандидата, зазначивши, що “немає часу для вагань”.
- Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі підтвердив прихильність до курсу України на вступ до ЄС та додав, що Євросоюз не має затягувати із цим процесом.