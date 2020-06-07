Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс” із посиланням на сайт Кремля.

База даних буде створюватися під керівництвом уряду РФ і за участю Національного дослідницького центру “Курчатовський інститут”. Про перші результати роботи прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін і директор інституту Олександр Благов повинні відзвітувати до 1 жовтня цього року.

В оприлюдненому на сайті Кремля документі говориться, що необхідно забезпечити створення й функціонування інформаційно-аналітичної системи зберігання та обробки генетичних даних “Національна база генетичної інформації” (включаючи розробку форматів зберігання і передачі даних, супутніх пошукових програм).

З 2021 року має бути забезпечено щорічне виділення бюджетних коштів на створення і функціонування цієї системи.

Окремо Путін дав доручення актуалізувати освітні програми вузів і визначити перелік основних знань в сфері генетичних технологій (в тому числі технологій геномного редагування).

Можливість створення бази генетичних даних росіян обговорювалася на нараді у Путіна 14 травня.

“Успіх генетичних досліджень багато в чому визначають цифрові технології, доступ до масивів даних – чим більший їх обсяг, тим вірогідніші, надійніші результати… Як і в сфері наукового приладобудування, в цих питаннях ми також повинні забезпечити свій суверенітет”, – заявив тоді він.

Раніше “Російська служба ВВС” повідомляла, що ймовірна дочка Путіна Марія Воронцова стане одним із керівників проєкту дослідження генома росіян. Водночас корпорація “Роснефть” повинна виділити на цей проєкт до $ 1 млрд.

За даними журналістів, Воронцова може стати куратором проєкту створення нового центру генетичних досліджень. Під будівництво центру буде виділено ділянку на Воробйових горах, поруч з долиною МДУ, розвитком якої займається Катерина Тихонова – ще одна ймовірна дочка Путіна.

Як розповіли журналістам джерела, знайомі з деталями, проєкт буде зосереджено на секвенуванні (повному генетичному аналізі) жителів Росії.

Під час дослідження планується з’ясувати, чи існують типові для російського етносу “генетичні поломки”, які можна виявити і відредагувати (це є програмою-максимум).

Програма-мінімум – визначити, які “поломки” є у окремих учасників дослідження.

У матеріалі йшлося про те, що в рамках дослідження планується зібрати для вивчення генетичний матеріал 100 тисяч росіян.