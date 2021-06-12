Повну версію інтерв’ю покажуть на телеканалі NBC 14 червня.
Путін категорично заявив, що наразі відносини США та Росії в “найнижчій точці за десятиріччя”.
При цьому, Путін високо оцінив Трампа, назвавши його “талановитим” та “екстраординарним”. Він додав, що нинішній американський лідер Джо Байден “радикально відрізняється” від Трампа.
Журналіст попросив Путіна прокоментувати слова Байдена, який назвав його “вбивцею” в березні. Президент РФ відповів, що вже десятки разів чув подібні висловлювання на свою адресу і його це не хвилює.
До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.
Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.
- Зустріч президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна в Женеві (Швейцарія) може відбутися на віллі XVIII століття. За тиждень до зустрічі територію відмежували спеціальними барикадами та колючим дротом.
- Зустріч Байдена й Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.
- Байден та Путін обговорять інцидент в Білорусі, коли уряд країни наказав приземлитися літаку авіакомпанії Ryanair, аби заарештувати білоруського опозиційного активіста в аеропорту.
- В Білому домі повідомили, що сторони не обговорюватимуть питання, в яких мають спільну позицію, а лише ті, що є важливими для інтересів США та заради просування американського порядку денного.
- У Вашингтоні очікують, що в результаті зустрічі вдасться розв’язати всі американо-російські проблеми.