Повну версію інтерв’ю покажуть на телеканалі NBC 14 червня.

Путін категорично заявив, що наразі відносини США та Росії в “найнижчій точці за десятиріччя”.

При цьому, Путін високо оцінив Трампа, назвавши його “талановитим” та “екстраординарним”. Він додав, що нинішній американський лідер Джо Байден “радикально відрізняється” від Трампа.

Журналіст попросив Путіна прокоментувати слова Байдена, який назвав його “вбивцею” в березні. Президент РФ відповів, що вже десятки разів чув подібні висловлювання на свою адресу і його це не хвилює.

До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.

Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.