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Путін дав згоду на відправлення місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Сьогодні, 19 серпня, президент Франції Емануель Макрон поспілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним. Останній запевнив, що погоджується на відправлення місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС.

П’ятниця, 19 серпня 2022, 20:53
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Про це йдеться на офіційному сайті президента Франції.

Макрон вкотре заявив про свою стурбованість ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС для ядерної безпеки та підтримав якнайшвидше відправлення на місце місії експертів МАГАТЕ. Своєю чергою, Путін повідомив про свою згоду на це.

Зазначається, що два президенти знову поговорять один з одним на цю тему найближчими днями – після діалогу між технічними групами та розгортання місії.

ДОВІДКА: Російські війська захопили Запорізьку АЕС ще на початку березня, після чого на станції продовжив працювати український персонал. З кінця липня ЗАЕС, що є найбільшою атомною електростанцією в Європі, зазнає регулярних обстрілів, у ЗМІ також з’являлася інформація про її мінування військами РФ.

МАГАТЕ також попередило про ризик ядерної катастрофи. Кілька днів тому голова міжнародної агенції Рафаель Гроссі на надзвичайному засіданні Ради Безпеки ООН закликав надати негайний доступ його експертів на електростанцію.

Голова української держкомпанії “Енергоатом” Петро Котін заявив DW, що українська сторона не контролює у повному обсязі ядерну та радіаційну безпеку ЗАЕС.

Президент України Володимир Зеленський закликав запровадити санкції проти атомної галузі РФ через ситуацію із Запорізькою АЕС, зазначивши, що це питання суто безпеки, адже хто створює ядерні загрози іншим народам, той сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології.

Раніше анонімний працівник Запорізької АЕС зазначив журналістам, що ситуація на станції – близька до катастрофи, адже допомоги немає, а персонал наляканий. ЗАЕС може очікувати така ж катастрофа, що сталася у японському місті Фукусіма.

Після цього Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав створити демілітаризовану зону довкола Запорізької атомної електростанції.

Пізніше країни-члени ЄС та низка інших держав, зокрема Японія, США, Канада, Туреччина та Велика Британія у спільній заяві закликали РФ вивести війська з території Запорізької АЕС та повернути контроль Україні.

Теги: Емануель Макрон, Франція, війна, Володимир Путін, ЗАЕС, російська агресія, російсько-українська війна, телефонна розмова, Ядерна загроза

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