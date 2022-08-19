Путін дав згоду на відправлення місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Сьогодні, 19 серпня, президент Франції Емануель Макрон поспілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним. Останній запевнив, що погоджується на відправлення місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС.

Про це йдеться на офіційному сайті президента Франції.

Макрон вкотре заявив про свою стурбованість ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС для ядерної безпеки та підтримав якнайшвидше відправлення на місце місії експертів МАГАТЕ. Своєю чергою, Путін повідомив про свою згоду на це.

Зазначається, що два президенти знову поговорять один з одним на цю тему найближчими днями – після діалогу між технічними групами та розгортання місії.