Колишній спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер припустив, що президент Росії Володимир Путін робить все для отримання поступок від України та Європи.

Про це йдеться в статті Волкера у виданні CEPA.

Загрозу для України він назвав серед викликів, які ставить Путін перед Європою.

“Найбезпосередніша загроза – для України. Росія підготувала сили для нової військової атаки, яка може бути розпочата в дуже стислі терміни”, – наголосив він.

Волкер зазначив, що передумовою для такого розвитку подій є поява статті Путіна, у якій він “поставив під сумнів легітимність України як незалежної держави”. Також серед чинників він назвав “фактичне взяття під контроль” Росією безпеки Білорусі, а ще наближення 8 грудня, коли виповнюється 30 років від дня розпаду Радянського Союзу, що він назвав “найбільшою геополітичною катастрофою XX століття”.

Не додають оптимізму передавання влади у Німеччині та вибори у Франції, а також виведення військ США з Афганістану та бажання Вашингтона вчинити так само в Іраку та Сирії.

“Путін зреагував на кроки президента Володимира Зеленського щодо протидії російському впливу в Україні, насамперед на дії, спрямовані на Віктора Медведчука, припинивши офіційні українсько-російські контакти”, – написав він.

Волкер зазначив, що колишній президент Росії Дмитро Медведєв також “безпосередньо напав на Зеленського та його команду”.

“Ніщо з цього не означає, що Росія безповоротно готова до нового вторгнення в Україну. Найімовірніше Путін готує сили та аргументи, необхідні для того, щоб мати можливість вибору. Найімовірніше пояснення подій полягає в тому, що Путін шукає поступок і жестів деескалації з боку України та Заходу в обмін на рішення не вдиратися”, — наголосив Волкер.

За його словами, той факт, що Путін зібрав необхідні сили означає, що рішуча відповідь Заходу необхідна, щоб продемонструвати, що такий крок буде занадто дорогим для Росії.