Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

За словами Дмитра Пєскова – речника російського президента – Путіну вже повідомили про руйнування Кримського мосту.

Своєю чергою очільник Кремля доручив створити урядову комісію, яка розслідуватиме причини вибуху на пожежі на мосту.

“Президент доручив прем’єр-міністру сформувати урядову комісію для з’ясування причин події та якнайшвидшої ліквідації наслідків. До її складу увійдуть також глави Краснодарського краю і Криму, представники Росгвардії, ФСБ, МВС”, – сказав журналістам Пєсков.

ДОВІДКА: вранці 8 жовтня на Кримському мосту виникла масштабна пожежа. Спершу в Росії повідомляли, що на мосту загорілась цистерна з паливом.

Вже згодом стало відомо, що причиною пожежі став вибух. За даними РФ, на мосту вибухнула вантажівка. Окупаційна влада Криму поспішила звинуватити у вибуху та руйнуванні мосту “українських вандалів”.

Додамо, що за даними Слідчого комітету РФ, внаслідок вибуху на Кримському мосту загинуло троє осіб.