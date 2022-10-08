Президент Росії Володимир Путін після повідомлення про вибух та пожежу на Кримському мосту доручив створити урядову комісію для розслідування причин інциденту.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

За словами Дмитра Пєскова – речника російського президента – Путіну вже повідомили про руйнування Кримського мосту.

Своєю чергою очільник Кремля доручив створити урядову комісію, яка розслідуватиме причини вибуху на пожежі на мосту.

“Президент доручив прем’єр-міністру сформувати урядову комісію для з’ясування причин події та якнайшвидшої ліквідації наслідків. До її складу увійдуть також глави Краснодарського краю і Криму, представники Росгвардії, ФСБ, МВС”, – сказав журналістам Пєсков.

ДОВІДКА: вранці 8 жовтня на Кримському мосту виникла масштабна пожежа. Спершу в Росії повідомляли, що на мосту загорілась цистерна з паливом.

Вже згодом стало відомо, що причиною пожежі став вибух. За даними РФ, на мосту вибухнула вантажівка. Окупаційна влада Криму поспішила звинуватити у вибуху та руйнуванні мосту “українських вандалів”.

Додамо, що за даними Слідчого комітету РФ, внаслідок вибуху на Кримському мосту загинуло троє осіб.