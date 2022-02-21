21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін у своїх указах про визнання незалежності терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" доручив Міноборони РФ забезпечити "функцію підтримання миру" російськими військовими на території ОРДЛО.

Про це йдеться у тексті опублікованих указів Путіна офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Очільник Кремля розпорядився запровадити російські війська на територію України, контрольовану самопроголошеними утвореннями “ДНР” та “ЛНР”. Водночас Міноборони РФ доручено здійснювати “функції з підтримання миру” до укладання з сепаратистськими “республіками” договору “про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу”.

Окрім того, Путін доручив Міністерству закордонних справ РФ підготувати договір про “дружбу та взаємну допомогу з псевдореспубліками”. Натомість поки відповідний договір не підписано, російські військові офіційно будуть перебувати на територіях ОРДЛО через “звернення” ватажків терористичних угруповань.

Особливу увагу варто звернути на п.3, 4 так званого указу РФ.

В американській газеті The New York Times також зауважили, що Москва оголосила про “миротворчі функції” на територіях так званих Донецької та Луганської народних республіках.

У виданні наголошують, що поки невідомо, чи залишаться російські війська лише на території, що контролюється бойовиками, чи вони прагнутимуть захопити решту Луганщини та Донеччини, на територію яких вони претендують.

Окрім цього, було поставлено під сумнів, чи “почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке давно боялися”.

Водночас у NYT пишуть, що остаточні плани Путіна залишаються загадкою, наголошуючи, що повне вторгнення стане “найбільшою військовою акцією в Європі з часів Другої світової війни”.

Своєю чергою, політик та дипломат Роман Безсмертний в етері українського телеканалу зазначив, що рішення президента РФ Володимира Путіна визнати незалежність так званих ДНР та ЛНР є абсолютно нікчемними. Власне, як і наказ про введення військ на територію ОРДЛО.

За словами Безсмертного, кроки Путіна — це спроби зруйнувати міжнародне право і побудувати своє власне — путінське — право у світі.

Він зауважив, що введення військ – це не що інше, як “легалізація” вже тих російських військових, котрі вже роками перебувають на окупованій частині України.

Наразі жодна міжнародно визнана країна не підтримала рішення президента Росії Володимира Путіна про визнання правосуб’єктності про “Донецьку та Луганську народні республіки”.