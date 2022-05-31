Міністерство закордонних справ України розглядає указ президента РФ про спрощення надання російського громадянства українським дітям-сиротам або тим, хто залишився без батьківського піклування, як спробу легалізувати незаконне переміщення на територію РФ українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

Своїм указом Путін фактично узаконив викрадення дітей з території України.

До того ж дії РФ порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року. Конвенція передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей. За міжнародним правом, дії Росії можуть також кваліфікуватися як насильницька передача дітей з однієї людської групи до іншої.

“Від початку широкомасштабного вторгнення на територію України російські загарбники примусово перемістили на територію РФ сотні тисяч громадян України, зокрема і українських дітей”, – наголошує МЗС.

Також у Міністерстві закликали міжнародну спільноту вжити рішучих заходів проти Москви, зокрема посилити санкційний тиск, аби змусити її припинити агресію проти України та зухвалі порушення міжнародного права.

“Скоєні російськими високопосадовцями та військовослужбовцями найтяжчі міжнародні злочини проти дітей на території України будуть розслідувані, а винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Росії не вдасться уникнути найсуворішої відповідальності”, – зазначається у заяві.

Україна вживатиме всіх можливих заходів задля забезпечення захисту прав та інтересів викрадених українських дітей і їхнього повернення в Україну.