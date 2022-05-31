Про це йдеться у заяві МЗС України.
Своїм указом Путін фактично узаконив викрадення дітей з території України.
До того ж дії РФ порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року. Конвенція передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей. За міжнародним правом, дії Росії можуть також кваліфікуватися як насильницька передача дітей з однієї людської групи до іншої.
“Від початку широкомасштабного вторгнення на територію України російські загарбники примусово перемістили на територію РФ сотні тисяч громадян України, зокрема і українських дітей”, – наголошує МЗС.
Також у Міністерстві закликали міжнародну спільноту вжити рішучих заходів проти Москви, зокрема посилити санкційний тиск, аби змусити її припинити агресію проти України та зухвалі порушення міжнародного права.
“Скоєні російськими високопосадовцями та військовослужбовцями найтяжчі міжнародні злочини проти дітей на території України будуть розслідувані, а винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Росії не вдасться уникнути найсуворішої відповідальності”, – зазначається у заяві.
Україна вживатиме всіх можливих заходів задля забезпечення захисту прав та інтересів викрадених українських дітей і їхнього повернення в Україну.
- Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про прискорене набуття російського громадянства для українських дітей-сиріт, які примусово були вивезені у РФ.
- З фільтраційного пункту селища Безім’яного росіяни депортували до міста Таганрог (РФ) 345 маріупольців, серед яких — 37 дітей.
- Росія вирішила провести примусову “паспортизацію” на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.