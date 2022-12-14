Канцлер Німеччина Олаф Шольц переконаний, що російський лідер Володимир Путін "фундаментально прорахувався" у своєму баченні устрою європейських країн і недооцінив єдність Європи та Заходу.

Про це інформує Deutsche Welle.

14 грудня, виступаючи з урядовою заявою у бундестазі перед самітом ЄС, Шольц наголосив, що російському керівництву не вдалося задушити європейську солідарність, використовуючи газовий шантаж.

“Жоден із планів Путіна не спрацював”, – акцентував він, вказавши на масштабну підтримку України та постачання зброї.

Глава німецького уряду ще раз зауважив, що, не в останню чергу німецькі зенітні танки Gepard “вносять дуже дієвий внесок у те, що чимало російських ракет збивається”.

Вторгнення Росії в Україну не увінчається успіхом, а при плануванні Путін був неправильної думки “про мужність українців, про Європу, про характер демократії, про бажання як чинити опір великодержавній манії та імперіалізму”. Шольц пообіцяв підтримувати Україну всіма способами “рівно стільки, скільки це буде потрібно”. Водночас санкції проти Росії “зберігаються і надалі посилюватимуться доти, доки Путін продовжуватиме свою жорстоку збройну агресію”.

Також канцлер ФРН звинуватив Москву в “підлих способах ведення війни”, згадуючи цілеспрямовані атаки на цивільну інфраструктуру. Він висловив сподівання, що до Москви дійшли сигнали про те, в якій ізоляції опинилися росіяни та Путін із “його непереборною великодержавною манією”.

14 грудня у Брюсселі вперше відбудеться зустріч на найвищому рівні з лідерами країн АСЕАН. Наступного дня відбудеться останній 2022 року саміт Євросоюзу.

Раніше Олаф Шольц пообіцяв Росії повернутися до економічної співпраці у разі закінчення війни в Україні. 12 грудня, з нагоди 70-річчя Комітету зі східноєвропейських економічних відносин, Шольц заявив, що РФ “залишиться найбільшою країною на європейському континенті” навіть після закінчення війни.

Провідний оглядач The Guardian наголосив, що “падіння Путіна є необхідною умовою міцного миру”.