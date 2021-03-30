На засіданні Верховної Ради депутатка від "ЄС" Вікторія Сюмар і спікер ВРУ Дмитро Разумков посперечалися щодо доречності вживання "Путін х***о" в стінах парламенту.

Про це повідомляють #Букви.

Під час третього і останнього позачергового засідання парламенту, що відбулося 30 березня, було заслухано очільників Служби безпеки, Держбюро розслідувань та Нацполіції. Вони доповідали про події акції під Офісом президента, що відбулася 20 березня.

Очільник Нацполу Ігор Клименко, зокрема, продемонстрував змонтоване відео про події того дня. На кадрах видно, як протестувальники палять фаєри, вигукують різноманітні лозунги, серед яких “Путін х***о”.

Коментуючи вказаний відеоролик депутатка від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар сказала:

“Почула там найстрашніше — “Путін х***о”. Я сподіваюся, що не це під плюндрування державних символім ви підводите, бо, напевно, це державу ви поплутали. Далі в мене наступне питання…”.

Після цього її перервав спікер ВРУ Дмитро Разумков, який сказав: “Шановні колеги, давайте вибирати вислови в стінах Верховної Ради”.

Однак Сюмар із цим зауваженням не погодилася.

“Бачите, заперечення викликає “Путін х***о”. А я це можу повторити насправді розумієте. І в “кіно” Нацпол вам це показав!”, — прокоментувала вона.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт.