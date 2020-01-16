Президент РФ Володимир Путін хоче закріпити в російській конституції пункт, згідно з яким рішення міжнародних органів, міжнародне законодавство не буде суперечити Основному закону РФ.

Про це повідомляють #Букви.

За словами Путіна, Конституція РФ повинна стояти над міжнародними договорами та законами.

“Необхідно внести зміни, які гарантують пріоритет Конституції. Це означає буквально наступне: вимоги міжнародних договорів і рішення міжнародних органів можуть діяти лише в тій частині, коли вони не суперечать нашій Конституції”, – йдеться в повідомленні пресслужби Кремля.

Також Путін пропонує на конституційному рівні закріпити обов’язкові вимоги до осіб, які займають посади, критично важливі для забезпечення безпеки і суверенітету країни, а саме: голови суб’єктів Федерації, члени Ради Федерації, депутати Державної Думи, голова уряду, його заступники, федеральні міністри, керівники інших федеральних органів, а також судді не можуть мати іноземне громадянство, вид на проживання або інший документ, який дозволяє постійно проживати на території другог про держави.

Володимир Путін хоче провести в РФ “голосування громадян” за запропонованим ним пакетом змін до Конституції.

Згідно поточної редакції Основного закону, президент отримує від Держдуми згоду на призначення прем’єра, і тільки потім призначає і главу кабінету, і його заступників, і інших міністрів.