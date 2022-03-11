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10 березня

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Путін готує теракт на ЧАЕС – ГУР МОУ

Президент РФ Володимир Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції. Там руками окупантів планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку Кремль постарається перекласти на Україну.

П’ятниця, 11 березня 2022, 14:05
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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 

На сьогодні Чорнобильську АЕС повністю відключено від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Станцію також знеструмлено, а ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки.

Окупанти відмовились надати доступ до станції українським ремонтникам. Натомість туди, за вказівкою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, зайшли “білоруські спеціалісти”. Серед них, вдаючи атомників, заходять також російські диверсанти для організації теракту.

Задля імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові “докази” на підтвердження своєї версії. Зокрема, в районі аеропорту Антонов у Гостомелі помічено російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує імовірність, що їх видаватимуть за вбитих диверсантів в зоні ЧАЕС.

ГУР повідомляють: Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок щодо підтримки України. Подібні дії Путіна матимуть катастрофічні наслідки для всього світу.

Теги: війна, Чорнобильська АЕС, АЕС, техногенна катастрофа, ЧАЕС, ядерна небезпека

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